جانیے اتوار کے دن ہی سانپ کیوں بنا رہا ہے نشانہ؟ سنبھل میں سانپ نے ایک مہینے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کو ڈسا، ایک بچی کی موت
ایک ہی گھر کے پیچھے پڑا زہریلا کریت (Krait) سانپ، اجاڑ دیا ہنستا کھیلتا خاندان!
Published : August 11, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 12:14 PM IST
سنبھل: سنبھل کی چندوسی تحصیل کے کُڑھ فتح گڑھ تھانہ علاقے کے گنیش پور گاؤں میں ایک خاندان سانپ کے خوف سے سہم گیا ہے۔ سانپ نے خاندان کے چار ارکان کو اپنا شکار بنایا ہے، جس میں ایک بچی کی موت ہو گئی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سانپ نے ایک ماہ کے اندر ایک ہی خاندان کے چار افراد کو ڈس لیا، جس سے علاقے کے لوگ بھی حیران اور خوفزدہ ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ تمام چاروں ارکان کو سانپ نے اتوار کے دن ہی ڈسا ہے۔
سانپ نے کب کب ڈسا: 19 جولائی 2026 کو سب سے پہلے ونود کمار کی بیٹی سنہری کو گھر میں سانپ نے ڈس لیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سانپ کریت (Krait) نسل کا تھا۔ سنہری کا تقریباً 24 گھنٹے تک علاج چلا، لیکن 20 جولائی کو اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اگلے اتوار، 26 جولائی کو پرمود کمار کی بیوی سنیتا کو بستر پر سوتے ہوئے سانپ نے ڈس لیا۔ سنیتا کو علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے بعد ان کی حالت میں سدھار ہوا اور وہ گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد 2 اگست کو ننھے کے بیٹے پرمود کو بھی بستر پر سوتے وقت سانپ نے ڈس لیا۔ حالت نازک ہونے پر پرمود کو علاج کے لیے میرٹھ بھیجا گیا۔ میرٹھ میں علاج کے بعد پرمود صحت مند ہو کر گھر واپس آ گیا۔ وہیں، چوتھے اتوار یعنی 9 اگست کو ننھے کی بیٹی کو بھی گھر میں سانپ نے ڈس لیا۔ اس کا علاج جاری ہے۔
سانپ نے لی بچی سنہری کی جان
کُڑھ فتح گڑھ تھانہ علاقے کے گنیش پور گاؤں میں ایک ہی خاندان کے چار ارکان کو تقریباً ایک ماہ کے اندر چار بار سانپ نے ڈسا ہے۔ جس سانپ کو پکڑے جانے کے بعد جنگل میں چھوڑا گیا تھا، وہ زہریلی کریت (Krait) نسل کا سانپ تھا۔:- پربھات شرما، رینجر، چندوسی تحصیل
پرمود کو بھی سانپ نے کاٹا تھا
اتوار کو ہی سانپ بنا رہا ہے نشانہ: ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ایک ہی خاندان کے لوگوں کو سانپ کیوں ڈس رہا ہے اور ہر اتوار کو ہی کیوں خاندان کے رکن کو ڈستا ہے۔ محکمۂ جنگلات کی جانب سے اس سمت میں جانچ کی جا رہی ہے۔
ایک ہی گھر کے پیچھے پڑا زہریلا کریت سانپ
گاؤں میں گرین چوپال کا انعقاد: رینجر نے بتایا کہ محکمۂ جنگلات کی جانب سے گاؤں میں گرین چوپال کے ذریعے لوگوں کو بیدار (Aware) کیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ بیداری سے متعلق بینرز بھی لگائے گئے ہیں، تاکہ سانپ کے کاٹنے کی صورت میں لوگ وقت رہتے مناسب علاج کرا سکیں۔
محکمۂ جنگلات نے لگائے بچاؤ اور محفوظ رہنے کے پوسٹرز
گاؤں میں دہشت کا ماحول: اس طرح ایک ہی خاندان کے چار ارکان کو لگاتار چار اتوار سانپ کے ڈسنے کے واقعات سے گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے۔ رینجر پربھات شرما نے لوگوں سے اپیل کی کہ سانپ کے کاٹنے پر جھاڑ پھونک یا تانترکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ متاثرہ شخص کو فوراً اسپتال لے جائیں اور طبی علاج کرائیں۔ وقت پر اینٹی وینم (Anti-venom) ملنے سے زہریلے سانپ کے کاٹنے والے شخص کی جان بچائی جا سکتی ہے۔