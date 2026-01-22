دلچسپ: دو بیویوں میں شوہر کا بٹوارہ، اتوار رہے گا یوم آزادی، جانیں پنچایت کا فلمی انصاف
پہلی بیوی ارینج میرج تھی اور دوسری لو میرج ہے۔ طویل بحث کے بعد پنچایت کا فیصلہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھا۔
Published : January 22, 2026 at 3:11 PM IST
رامپور: اترپردیش کے رامپور ضلع سے ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں، پنچایت نے زمین، مکان یا دکان نہیں بلکہ شوہر کا بٹوارہ کیا ہے۔ جی ہاں، دو بیویوں کے درمیان پھنسے شوہر کے حوالے سے پنچایت کا فیصلہ علاقے میں سب سے بڑا موضوع بحث بن گیا ہے۔
معاملہ عظیم نگر تھانہ علاقہ کے ناگلیہ اکیل گاؤں کا ہے، جہاں ایک شخص کی زندگی اس وقت تماشا بن گئی جب اس کی دو بیویاں آمنے سامنے آگئیں۔
اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ارینج میرج کی تھی، جب کہ اس کی دوسری بیوی سے محبت کی شادی تھی۔ دونوں بیویاں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔
اس بات پر گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ جھگڑے اس حد تک بڑھ گئے کہ پڑوسیوں کے لیے وہ روز کی تفریح بن گئے۔ آخر کار تنگ آکر دونوں بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ عظیم نگر پولیس اسٹیشن گئی اور پولیس کو اپنی شکایتیں پیش کیں۔
پولیس ہر دن کی شکایات سے پریشان تھی۔ پولیس انسپکٹر اس غیر معمولی جھگڑے کو حل نہیں کر پا رہا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد پولیس نے معاملہ گاؤں کی پنچایت کو بھیج دیا۔
گاؤں کی پنچایت منعقد ہوئی جس میں شوہر، دونوں بیویاں اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ طویل بحث کے بعد پنچایت کا فیصلہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھا۔ پنچایت نے شوہر کے ہفتہ وار روٹین کو تقسیم کر دیا۔
فیصلے کے مطابق شوہر پیر، منگل اور بدھ کو ایک بیوی کے ساتھ رہے گا جبکہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ دوسری بیوی کے ساتھ رہے گا۔ اتوار کو شوہر کے لیے "آزادی کا دن" قرار دیا گیا، یعنی وہ جہاں چاہے رہ سکتا ہے اور جیسے چاہے رہ سکتا ہے۔
پنچایت نے اس فیصلے کو تحریری طور پر درج کیا اور شوہر اور دونوں بیویوں سے اس پر دستخط کرنے کو کہا۔ پنچایت کا یہ غیر معمولی حکمنامہ اب پورے علاقے میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ پنچایت کے فیصلے کے بعد شوہر اور دونوں بیویاں اپنے گھروں کو واپس آگئی ہیں۔
