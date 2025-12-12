بیٹے نے اسرائیل جانے کے لیے باپ کو قتل کرنے کی سازش کیوں کی؟ چچازاد بھائی نے کیوں کی مدد؟
واقعہ کو سڑک حادثہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔۔ لیکن۔۔۔
Published : December 12, 2025 at 3:08 PM IST
راجکوٹ: گجرات کے راجکوٹ ضلع کے اپلیٹا کے بھایاوادر تھانہ علاقے کے راج پارہ گاؤں کے مضافات میں 9 دسمبر کو ہوئی مشتبہ موت میں ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔
پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقتول کے اپنے بیٹے اور اس کے بھائی کے بیٹے، یعنی اس کے بھتیجے نے قتل کی سازش کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس واقعہ کو سڑک حادثہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ بھیا ودر پولیس نے چند گھنٹوں میں اس سازش کا پردہ فاش کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کو گرفتار کرلیا۔
پوری کہانی کیا ہے؟
اطلاعات کے مطابق 9 دسمبر کو بھیا ودر پولیس کو راجپارہ سے دھنک گاؤں کے راستے میں ایک شخص کی موت کی اطلاع ملی۔ جائے وقوعہ پر پہنچ کر پولیس کو 50 سالہ کنا بھائی میرو بھائی جوگ کی لاش ملی۔ اطلاعات کے مطابق ان کے بھتیجے ویرم بھائی بھوپت بھائی جوگ انہیں کھیت میں لے کر آیا تھا۔ پہلی نظر میں متوفی کے جسم یا جائے وقوعہ پر کار حادثے کے کوئی نشانات نہیں ملے۔ بھیا ودر پولیس نے سینئر حکام کو اس کی اطلاع دی۔
پولیس کی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ متوفی کنا بھائی جوگ کا قتل اس کے 25 سالہ بیٹے رامدے کنا بھائی جوگ اور 39 سالہ بھتیجے ویرم بھائی بھوپت بھائی جوگ نے کیا تھا۔ قتل کی بنیادی وجہ مالی مجبوری تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ قتل میں ملوث بیٹا نوکری کے لیے اسرائیل جانا چاہتا تھا۔
قتل میں ملوث بیٹے رامدے کو ملازمت کے لیے اسرائیل جانا تھا جس پر تقریباً 16 لاکھ روپے لاگت آرہی تھی۔ تقریباً ایک سال پہلے، اس نے اپنے والد کے نام پر ایک بینک سے انشورنس پالیسی لی تھی، جس سے اسے والد کی موت پر 50 سے 70 لاکھ روپے ملنے والے تھے۔ جب دوسرا انشورنس پریمیم ادا کرنے کا وقت آیا تو رامدے نے اپنے کزن ویرم بھائی کو ایک لاکھ روپے اور زندگی بھر کے کھانے کا وعدہ کرکے اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنے والد کا قتل کر دیا۔ ویرم بھائی، جو تقریباً پانچ سال قبل طلاق کی وجہ سے اکیلے رہ رہے تھے، اس کام کے لیے راضی ہو گیا۔
8 دسمبر کو رامدے اس قتل کو انجام دینے کے لیے چوہا اور کاکروچ مارنے کی دوائی لے کر آیا تھا۔ اپنی پہلی کوشش میں، ویرم بھائی نے متاثرہ کو دوپہر کو کولڈ ڈرنک کے ساتھ یہ دوائی پلادی۔ لیکن اس کی موت قے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس ناکام کوشش کے بعد رامدے نے ویرم بھائی سے اپنے والد کو کلہاڑی سے مارنے کو کہا۔
اس واقعہ میں 9 دسمبر کو ویرم بھائی متوفی کنا بھائی کو اس کے گھر سے موٹر سائیکل پر کھیت لے گیا۔ شراب پلا کر اسے کھیت کے کمرے میں لٹا دیا اور سر پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔
اس واقعے کے بعد اس نے جرم چھپانے کی کوشش کی اور قتل کے بعد دونوں بھائیوں نے پولیس اور دیگر لوگوں کو جھوٹ بتایا کہ موت کار حادثے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پولیس نے مکمل تفتیش کے بعد چند گھنٹوں میں جرم کا پردہ فاش کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے قانونی کارروائی کی۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی کلہاڑی کے ساتھ ساتھ پہلے دی گئی ادویات بھی ضبط کر لی ہیں۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف متعدد قانونی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔
