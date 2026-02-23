شادی کے بعد شوہر کے گھر جاتے ہوئے دلہن کا اغوا، دولہے نے درج کرائی شکایت
دولہے کے اہل خانہ کا تعلق بالانگیر ضلع سے ہے، یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کیونکہ لڑکی کو کسی دوسرے شخص سے محبت تھی۔
Published : February 23, 2026 at 2:05 PM IST
بالانگیر (اڈیشہ): سون پور ضلع میں بندوق کی نوک پر دلہن کے اغوا کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک نوجوان نے الزام لگایا ہے کہ وہ اتوار کو شادی کے بعد اپنی دلہن کے ساتھ گھر واپس جا رہا تھا کہ اس کی دلہن کو بندوق کی نوک پر اغوا کر لیا گیا۔ شکایت کے بعد تربھا پولس نے جانچ شروع کردی ہے۔
بتایا گیا ہے کہ چھ ماہ قبل بالانگیر ضلع کے کامکھیا نگر کے ریکو پٹیل کی منگنی بودھ ضلع کے کنٹمل راتھ پاڑا کی ایک خاتون سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی طے شدہ پروگرام کے مطابق گزشتہ ہفتہ (21 فروری) کو ہونی تھی۔ ریکو کے گھر والوں نے سب کو دعوت نامے بھیجے تھے اور ساری تیاریاں کر لی تھیں۔ شادی کے دن، ریکو، اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ، شادی کی بارات کے ساتھ کنتامل راتھ پاڑا پہنچا۔ شادی رات گئے انجام پائی۔
بارات کی واپسی اور دلہن کا اغوا
اگلے دن اتوار کی صبح ریکو اپنی بیوی کے ساتھ کامکھیا نگر واپس آرہا تھا۔ تاہم سون پور ضلع کے تربھہ تھانہ علاقے کے تحت ایک سنسان سڑک پر کچھ نوجوانوں نے دولہا کی گاڑی کو روکا۔ اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا، نوجوانوں نے بندوق تان لی اور نوبیاہتا دلہن کو لے گئے۔ اس واقعہ کے بعد دولہا ریکو نے تربھ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی اور گھر واپس آگئے۔
پولیس کے مطابق شکایت کی بنیاد پر تفتیش جاری ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دلہن کو اغوا کرنے والے نوجوان کا تعلق دلہن کے گاؤں کے نواحی گاؤں سے بتایا جاتا ہے۔ ان کے اغوا کی وجہ تحقیقات کے بعد واضح ہو گی۔
دولہے کے اہل خانہ اور عوام کو شبہ ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ لڑکی کو دوسرے مرد سے محبت تھی۔ دولہے کے فریق نے شادی اور پارٹی کے اخراجات، لڑکی کو دیے گئے سونے کے زیورات اور کپڑے وغیرہ کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔
دولہے کے فریق نے معاوضے کا مطالبہ کیا
دولہے کی بہن بلاسنی پٹیل نے کہا، "میرے بھائی کی شادی چھ ماہ قبل کنٹمل میں ہوئی تھی، ہم نے اس پر لاکھوں روپے خرچ کیے تھے۔ شادی کی بارات ہفتے کو روانہ ہوئی، شادی اسی رات ہوئی، صبح چار بجے، میرا بھائی اور دیگر کئی گاڑیوں میں گھر واپس آ رہے تھے، راستے میں کچھ نوجوانوں نے ان کی گاڑی کو روکا، وہ ہماری دلہن کو بندوق اور دوسرے ہتھیار دکھاکر لے گئے اور اس کی پٹائی کی۔
اغوا کے پیچھے دلہن کا ہاتھ
بلاسنی پٹیل نے کہا اس کے پیچھے دلہن کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا، ہم شادی پر خرچ کیے گئے تمام سونے کے زیورات اور کپڑوں کا معاوضہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے پولیس میں شکایت بھی درج کرائی ہے۔ اگرچہ زیر بحث لڑکی پہلے میرے بھائی سے بات کر رہی تھی، لیکن میرے بھائی نے اسے نہیں پہچانا۔