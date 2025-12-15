بیٹے کی یاد میں ہندو خاندان نے قبرستان کے لیے ایک بیگھہ زمین عطیہ کی، گاؤں میں نہیں تھی قبرستان
بکسر کے دیوی ڈیہری گاؤں کے ایک ہندو خاندان نے اپنے بیٹے کی یاد میں قبرستان کے لیے زمین عطیہ کی۔
Published : December 15, 2025 at 5:58 PM IST
بکسر (بہار): بکسر کے شیوم کمار، جو دہرادون میں ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، نہ صرف اپنے خاندان کی ریڑھ کی ہڈی تھے، بلکہ وہ معاشرے کے بارے میں بھی مثبت سوچ رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ چچا برج راج سنگھ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ نے شیوم کو امر کر دیا۔
برجراج سنگھ کہتے ہیں میرے بھتیجے کی آخری رسومات وارانسی کے مانیکرنیکا گھاٹ پر ہوئی، اس وقت میرے بڑے بھائی نے سوچا کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی خیر خواہی ہو، اس کے پیش نظر خاندان نے قبرستان کے لیے زمین عطیہ کی"۔
آخری رسومات کے دوران خیالات: یہ کہانی دیوی ڈیہری گاؤں، رام پور پنچایت، چوسا بلاک، بکسر ضلع کی ہے۔ برج راج سنگھ بتاتے ہیں کہ کس طرح 18 نومبر کو خاندان غم سے دوچار ہوا۔ اچانک خبر آئی کہ شیوم کمار کی دہرادون میں سڑک حادثے میں موت ہو گئی ہے۔
مانیکرنیکا گھاٹ پر آخری رسومات: اس واقعے نے خاندان میں افراتفری مچادی، لیکن جو کچھ ہونا تھا اسے کون روک سکتا تھا؟ واقعہ کے بعد ان کی لاش کو بہار لایا گیا۔ وارانسی کے مانیکرنیکا گھاٹ پر آخری رسومات مناسب رسومات کے ساتھ ادا کی گئیں۔
برج راج سنگھ کہتے ہیں کہ گاؤں میں مسلم کمیونٹی کے لیے کوئی قبرستان نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کی یاد میں کیوں نہیں بنائی جائے؟ برجراج سنگھ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے اس پر بات کی اور گھر والوں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔
میرے بھائی نے کہا کہ گاؤں کے مسلمانوں کو لاشیں دفنانے میں دقت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بیٹے کی زندگی کی یادگار کے طور پر زمین عطیہ کرنی چاہیے، تاکہ مسلمانوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔" - برجراج سنگھ، شیوم کے چچا
قبرستان کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی: شیوم کی آخری رسومات کے بعد، سبھی گاؤں واپس آگئے۔ برہما بھوج کے دن گاؤں کی مسلم برادری کے افراد کو مدعو کیا گیا تھا۔ مشاورت کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے ارکان شامل تھے۔ اس کے بعد جناردن سنگھ کے خاندان نے قبرستان کے لیے ایک بیگھہ زمین عطیہ کی۔
"قبرستان کے لیے زمین عطیہ کر دی گئی ہے۔ زمین اس وقت زیر کاشت ہے۔ فصل سے حاصل ہونے والی آمدنی قبرستان کی تعمیر کے لیے استعمال کی جائے گی۔ میرے خاندان کے کسی فرد کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے۔" - برجراج سنگھ، شیوم کے چچا
حادثاتی موت: 18 نومبر کو شیوم معمول کے مطابق اپنی بائک پر اپنے دفتر جا رہا تھا جب اسے ایک تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ گاؤں والے اس واقعے پر سوگ منا رہے ہیں، لیکن خاندان کے اس اقدام پر انہیں فخر ہے۔ مسلم کمیونٹی کے ارکان نے اس کی تعریف کی ہے۔
"ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا": گاؤں کے رہائشی علاء الدین کا کہنا ہے کہ گاؤں میں 50 مسلمان خاندان ہیں۔ پہلے یہاں ایک قبرستان تھا لیکن اس جگہ پر ایک سکول بنایا گیا تھا۔ قبرستان میں دستاویزات کا فقدان تھا۔ اسکول کی تعمیر کے بعد لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے لیے انہیں گاؤں سے 5 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا۔ لیکن اب زمین کے عطیہ سے وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ علا الدین کا کہنا ہے کہ مسیحا جیسے لوگ آئے اور قبرستان کے لیے زمین عطیہ کی، اب زمین دستیاب ہونے سے گاؤں کے مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔