شرمناک: تراویح کے لڈو کے لیے میرٹھ کی مسجد میں چلے لاتیں اور گھونسے، ویڈیو وائرل
یہ واقعہ لوہیا نگر تھانہ علاقے کے ہاپوڑ روڈ پر واقع چمڈا پیٹھ مسجد کا بتایا جا رہا ہے۔
Published : February 25, 2026 at 2:37 PM IST
میرٹھ: لوہیا نگر تھانہ علاقے کے ہاپوڑ روڈ پر واقع چمڈا پیٹھ مسجد سے ایک شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ پیر کی رات نماز تراویح کے بعد مٹھائی (لڈو) کی تقسیم کے دوران کچھ لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ صورتحال یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے پر لاتوں، گھونسوں اور بیلٹوں سے حملہ کیا۔ کسی نے یہ واقعہ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ جس کے بعد پولیس حرکت میں آگئی۔
بتایا جا رہا ہے کہ سوموار کی رات لوہیا نگر تھانہ علاقہ کے ہاپوڑ روڈ پر واقع چمڑا پیٹھ مسجد میں قرآن شریف کی تکمیل کا جشن منانے کے لیے لڈو تقسیم کیے جا رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق لڈو بانٹتے ہوئے دو نوجوانوں کے درمیان جھگڑا ہوگیا۔ تنازعہ تیزی سے بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں ہاتھا پائی ہوئی، کئی لوگوں نے ایک دوسرے کو لاتیں اور گھونسے مارے، جس کے نتیجے میں افراتفری پھیل گئی۔ جھگڑے کے دوران لوگوں نے ایک دوسرے کو بیلٹوں سے لاتیں اور گھونسے مارنا شروع کر دیا۔ افراتفری کے درمیان، ایک معصوم بچہ بھیڑ میں پھنس گیا اور چیخنے لگا، اور کسی نے اسے بحفاظت بچا لیا۔
لوہیا نگر پولیس اسٹیشن کے انچارج نیتر پال سنگھ نے بتایا کہ مسجد میں تشدد کا واقعہ سوشل میڈیا اور افراد کے ایک گروپ کے ذریعے سامنے آیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور وائرل ویڈیو بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ فوٹیج کی بنیاد پر شرپسندوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔