اے آئی ایم آئی ایم لیڈر شوکت علی کا متنازعہ بیان: "ہمیں گیارہ ایم ایل اے دے دو، جو لوگ انکاؤنٹر کرتے ہیں ان کا خود کیا جائے گا انکاؤنٹر"
"اگر یوپی میں کسی مسلمان کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے، تو انکاؤنٹر کرنے والوں کو بھی انکاؤنٹر کا سامنا کرنا پڑے گا۔"
Published : March 24, 2026 at 4:36 PM IST
میرٹھ، اترپردیش: اے آئی ایم آئی ایم کے ریاستی صدر حاجی شوکت علی کے ایک بیان نے اتر پردیش کی سیاست میں ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا ہے۔ میرٹھ کے ہاپوڑ روڈ پر 'لبیک فارم ہاؤس' میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران، انہوں نے اسٹیج سے کھلے عام اعلان کیا کہ وہ "انکاؤنٹر کا بدلہ انکاؤنٹر سے لیں گے۔"
سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں شوکت علی اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی تیز اور اشتعال انگیز زبان استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اپنی مساجد اور مدارس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سیاسی طور پر بااختیار بننا چاہیے۔
"انکاؤنٹر کرنے والوں کو بھی انکاؤنٹر کا سامنا کرنا پڑے گا"
اسٹیج سے وعدہ کرتے ہوئے، شوکت علی نے زور دے کر کہا کہ اگر ان کی پارٹی کے پاس ریاست میں کافی تعداد میں ایم ایل اے ہوں گے، تو وہ حالات کو بدل دیں گے۔ انہوں نے کہا، "یوپی میں، ہمیں 111 ایم ایل اے نہ دیں، ہمیں صرف 11 ایم ایل اے دیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں: جو لوگ مسلمانوں کے خلاف انکاؤنٹر کریں گے، ان کا خود انکاؤنٹر کیا جائے گا۔" انہوں نے اپنے حامیوں سے ’’ایک لاٹھی، ایک پرچم اور ایک لیڈر‘‘ کے نعرے کے تحت متحد ہونے کی اپیل کی۔ ان کا استدلال تھا کہ قانون سازی کی طاقت کے بغیر کمیونٹی کے مفادات کا تحفظ ناممکن ہے۔
بی جے پی اور ایس پی پر سیاسی حملہ
اے آئی ایم آئی ایم لیڈر نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور سماج وادی پارٹی (ایس پی) دونوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے بی جے پی حکومت پر مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کرنے اور محض الزامات کی بنیاد پر مدارس کو تالے لگانے کا الزام لگایا۔ واضح طور پر نام لیے بغیر اکھلیش یادو پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے ریمارک کیا کہ 111 ایم ایل اے جیتنے کے باوجود وہ اب بھی بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ شوکت علی نے سوال اٹھایا: "جب بھی ترقی کا موضوع آتا ہے، تو صرف گورکھپور یا سیفائی کا ہی کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ میرٹھ جیسے شہروں کو مسلسل نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟"
ویڈیو پر سیاسی ہلچل
شوکت علی کی اس ویڈیو کے سامنے آنے سے اتر پردیش کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ جہاں اے آئی ایم آئی ایم کے حامی اسے اپنے حقوق کی آواز قرار دے رہے ہیں، وہیں اپوزیشن پارٹیاں اور قانونی ماہرین اسے نفرت انگیز تقریر کے طور پر درجہ بندی کر رہے ہیں۔ پولیس اور انتظامی حکام نے بھی ویڈیو کا نوٹس لیا ہے اور فی الحال اس کے قانونی مضمرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس بیان کے بعد آنے والے دنوں میں میرٹھ اور آس پاس کے علاقوں میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہونے کا قوی امکان ہے۔
متنازعہ بیانات جنہوں نے بحث کو جنم دیا
فروری میں، مرادآباد میں ایک عوامی اجتماع کے دوران، انہوں نے نعرہ لگایا، "ہم دو، ہمارے دو درجن"۔ انہوں نے دلیل دی کہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے ملک مزید طاقتور ہو گا۔ انہوں نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ ایک دن حجاب یا نقاب پہننے والی عورت اتر پردیش کی وزیر اعلیٰ بنے گی۔ سماج وادی پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ایس پی کا کوئی چپراسی بھی اے آئی ایم آئی ایم کو "بی جے پی کی بی ٹیم" کا لیبل لگاتا ہے تو اسے جوتا اتار کر جواب دینا چاہیے۔
کچھ عرصہ قبل بہرائچ میں، انہں نے مہاراجہ سہیل دیو کو "لٹیرا" قرار دیا تھا، جس کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ انہوں نے ایک بار یہ دعویٰ بھی کیا کہ مسلمانوں نے ہندوستان پر 832 سال حکومت کی۔