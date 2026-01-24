گرل فرینڈ نے اپنے شوہر اور پہلے عاشق کی مدد سے دوسرے عاشق کو قتل کر دیا، لاش کے ٹکڑے ندی میں پھینک دیے
پولیس کے مطابق شواہد مٹانے کے لیے عاشق کے قتل میں ملزمان نے مشین سے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
Published : January 24, 2026 at 10:17 AM IST
ستارہ: مہاراشٹر کے پھلٹن تعلقہ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک شادی شدہ خاتون نے اپنے شوہر اور اپنے پہلے عاشق کی مدد سے اپنے دوسرے عاشق کو بے دردی سے قتل کردیا۔ اس کے بعد انہوں نے لکڑی کاٹنے والی مشین سے لاش کے ٹکڑوں میں کاٹ کر ان ٹکڑوں کو بوریوں میں بھرا اور ایک کھیت کے قریب نیرا اور تالاب میں پھینک دیا۔ واقعہ کے منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کی شناخت کی بنیاد پر لاش کے کٹے ہوئے اعضاء برآمد کر لیے۔
اطلاعات کے مطابق پولیس نے تعلقہ پھلٹن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے قتل کے الزام میں گرل فرینڈ، اس کے شوہر اور اس کے پہلے عاشق کو گرفتار کر لیا ہے۔
پھلٹن پولیس سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق، ایک شخص نے 21 جنوری کو پھلٹن دیہی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جس میں کہا گیا کہ اس کا بھائی 14 جنوری سے لاپتہ ہے۔ گھر والوں نے اس کی تلاش کی لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا۔
اس دوران شکایت کنندہ کو اپنے بھائی کے مالک سے چونکا دینے والی اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے اس کے بھائی کو لاٹھیوں سے مارا اور اسے کہیں چھوڑ دیا۔ پولیس کی مزید تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ لاپتہ شخص کا مکر سنکرانتی پر دوپہر دو بجے کے قریب کچھ لوگوں سے جھگڑا ہوا تھا۔
بحث کے دوران جھگڑا ہوا اور اس کی گرل فرینڈ کے شوہر اور گرل فرینڈ کے سابق بوائے فرینڈ نے اس کے سر پر لوہے کی سلاخ سے وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال لے جانے کے بہانے وہ اسے وڈانی کے منگوبامل علاقے میں لے گئے۔ وہاں سے وہ اسے دھول دیو گاؤں کی حدود میں واقع بھیورکر واڑی لے گئے جہاں انہوں نے اس کے سر پر پتھر مار کر بے دردی سے قتل کر دیا۔
تفتیش سے معلوم ہوا کہ مقتول کی گرل فرینڈ، اس کے شوہر اور اس کے سابق بوائے فرینڈ نے قتل کی سازش کی۔ پولیس انسپکٹر سندیپ جگتاپ نے بتایا کہ صرف یہ تین لوگ ہی اس جرم میں ملوث تھے۔ ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔
متوفی کا دھڑ برآمد کر لیا گیا ہے۔ تاہم نیرا ندی میں پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء پر مشتمل بوری کی تلاش جاری ہے۔ تینوں ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمان نے شواہد مٹانے کے لیے لکڑی کاٹنے والی مشین سے لاش کے ٹکڑے کئے تھے۔
انہوں نے سر، بازو کندھوں سے اور ٹانگوں کو گھٹنوں سے کاٹ کر ان حصوں کو دو بوریوں میں ڈال کر ایک بوری نیرا ندی میں اور دوسری کو کھیت کے قریب ایک تالاب میں پھینک دیا۔ ملزمان کے اعترافی بیانات کی بنیاد پر پولیس نے نیرا ندی اور کھیت کے تالاب کی تلاشی لی اور جسم کے اعضاء پر مشتمل بوریاں برآمد کر لیں۔ پولیس انسپکٹر سندیپ جگتاپ مزید تفتیش کر رہے ہیں۔
اس ہولناک واقعہ نے پورے پھلٹن تعلقہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ابھی دو دن پہلے جڑندیشور فیکٹری کے ایک گنے کاٹنے والے کو ناجائز تعلقات کی بنا پر قتل کر کے اس کی لاش گنے کے کھیت میں پھینک دی گئی تھی۔
