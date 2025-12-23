بیوی کی لو اسٹوری میں شوہر بن رہا تھا رکاوٹ، عاشق کے ساتھ مل کر راستے سے ہٹا دیا
شیو پرکاش کو سڑک پر گھسیٹا گیا اور بار بار لوہے کی سلاخ سے اس پر وار کیے گئے۔
لکھنؤ: اترپردیش کے شہر لکھنؤ میں پولیس نے شیو پرکاش قتل کیس کو حل کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق بیوی اور اس کے عاشق نے شوہر کو قتل کرنے کی سازش کی کیونکہ وہ ان کی لو اسٹوری کے راستے میں آ رہا تھا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔
کیا تھا پورا معاملہ:
پولیس کے مطابق لکھنؤ کے رہنے والے شیو پرکاش کی بیوی سویتا راوت کا اسی محلے کے 21 سالہ شخص ستیش گوتم کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ شیو پرکاش کو اپنی بیوی کے ناجائز تعلقات کا علم ہو گیا جس سے خاندان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ سویتا نے اپنے عاشق کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے شوہر کو جان سے مارنے کی سازش کی۔ ہفتہ کی رات آٹو ڈرائیور ستیش گوتم لوہے کی راڈ لے کر شیو پرکاش کے گھر پہنچا۔ ملزم ستیش نے شیو پرکاش کو سڑک پر گھسیٹا اور بار بار لوہے کی سلاخ سے اس پر وار کیا۔ شیو پرکاش کا مر گیا۔
واقعہ کیسے سامنے آیا:
21 دسمبر کو، شیو پرکاش کے والد شیودین کی شکایت پر پارا پولیس اسٹیشن میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے تیزی سے کام کرتے ہوئے مرکزی ملزم ستیش گوتم کو اتوار 21 دسمبر کو گرفتار کیا اور اسے جیل بھیج دیا۔ پیر کو پولیس نے قتل کی ماسٹر مائنڈ سویتا راوت کو حیدر نہر کے قریب سے گرفتار کر لیا۔ پوچھ گچھ کے دوران اس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔
پولیس نے کیا کہا:
انسپکٹر پارا سریش سنگھ نے بتایا کہ قتل عشق و معاشقہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سویتا نے اپنے عاشق ستیش کے ساتھ مل کر شیو پرکاش کو راستے سے ہٹانے کرنے کی سازش کی اور اس کا قتل کر دیا۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اصل میں ملیح آباد کے بھدیسراماؤ سے تھا۔ وہ فی الحال پارا علاقے میں پوروین کھیڑا مودی بھٹہ کے پاس رہتے تھے۔ پولیس دیگر زاویوں سے بھی تفتیش کر رہی ہے۔
