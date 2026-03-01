لکھیم پور کھیری میں بہری، گونگی اور ذہنی معذور لڑکی کی اجتماعی عصمت دری، ملزمان فرار، گاؤں میں کشیدگی
نوجوان لڑکی کا تعلق تھارو قبیلے سے ہے۔ وہ سنگھی تھانے کے علاقے میں رہتی ہے۔ گاؤں میں پولیس نفری تعینات کردی گئی ہے۔
لکھیم پور کھیری، اترپردیش: سنگھی تھانہ علاقے میں ایک گونگی، بہری اور ذہنی طور پر 12 سالہ معذور نوجوان لڑکی کی عصمت دری نے علاقے میں ہلچل مچا دی ہے۔ نوجوان تلک کی تقریب میں گئی ہوئی تھی جہاں ایک مختلف کمیونٹی کے دو نوجوانوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ نوجوان کا تعلق تھارو قبیلے سے ہے۔ واقعہ کے بعد سے گاؤں میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ تاہم گاؤں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ نگراسن کے ایس ڈی ایم راجیو نگم اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کھیاتی گرگ سمیت کئی اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایسٹ)، پون گوتم کے مطابق، ہردواہی گرام پنچایت کا حصہ، چٹیہا گاؤں میں تلک کی تقریب منعقد کی گئی۔ ایک اور گاؤں کی ایک 12 سالہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ تقریب میں آئی تھی۔ اسی گاؤں کے دو نوجوان اسے گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گئے اور اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد، پولس ٹیم پہنچی اور لڑکی کو لکھیم پور کھیری ضلع خواتین کے اسپتال لے گئی، جہاں اس کا علاج چل رہا ہے۔
خواتین نے ملزم لکھا کو موقع پر ہی پکڑ لیا
لڑکی کی بھابھی کا الزام ہے کہ بھلر کے بیٹے جاوید عرف لکھا اور اس کے ساتھی نے جنسی زیادتی کی۔ کچھ خواتین نے ایک ملزم جاوید عرف لکھا کو موقع پر ہی پکڑ لیا۔ انہوں نے اسے مارا بھی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ لڑکی گونگی بہری اور ذہنی معذور ہے۔ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ وہ بے ہوش اور خون میں لت پت پائی گئی۔
دونوں ملزمان فی الحال مفرور
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایسٹ)، پون گوتم نے بتایا کہ لڑکی کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے۔ فارنسک ٹیم نے شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں دو ملزمان جاوید عرف لکھا اور چھوٹو کے کردار کا انکشاف ہوا ہے۔ دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دونوں فی الحال مفرور ہیں۔ سکیورٹی کے پیش نظر گاؤں میں پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔