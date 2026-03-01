ETV Bharat / state

لکھیم پور کھیری میں بہری، گونگی اور ذہنی معذور لڑکی کی اجتماعی عصمت دری، ملزمان فرار، گاؤں میں کشیدگی

نوجوان لڑکی کا تعلق تھارو قبیلے سے ہے۔ وہ سنگھی تھانے کے علاقے میں رہتی ہے۔ گاؤں میں پولیس نفری تعینات کردی گئی ہے۔

in lakhimpur kheri uttar pradesh deaf dumb and mentally challenged teenager raped accused absconding Urdu News
لکھیم پور کھیری میں ذہنی طور پر معذور نوجوان لڑکی کی عصمت دری کی گئی (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 1, 2026 at 12:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھیم پور کھیری، اترپردیش: سنگھی تھانہ علاقے میں ایک گونگی، بہری اور ذہنی طور پر 12 سالہ معذور نوجوان لڑکی کی عصمت دری نے علاقے میں ہلچل مچا دی ہے۔ نوجوان تلک کی تقریب میں گئی ہوئی تھی جہاں ایک مختلف کمیونٹی کے دو نوجوانوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ نوجوان کا تعلق تھارو قبیلے سے ہے۔ واقعہ کے بعد سے گاؤں میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ تاہم گاؤں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ نگراسن کے ایس ڈی ایم راجیو نگم اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کھیاتی گرگ سمیت کئی اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے۔

in lakhimpur kheri uttar pradesh deaf dumb and mentally challenged teenager raped accused absconding Urdu News
گاؤں میں پولیس فورس تعینات (Photo Credit : ETV Bharat)

ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایسٹ)، پون گوتم کے مطابق، ہردواہی گرام پنچایت کا حصہ، چٹیہا گاؤں میں تلک کی تقریب منعقد کی گئی۔ ایک اور گاؤں کی ایک 12 سالہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ تقریب میں آئی تھی۔ اسی گاؤں کے دو نوجوان اسے گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گئے اور اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد، پولس ٹیم پہنچی اور لڑکی کو لکھیم پور کھیری ضلع خواتین کے اسپتال لے گئی، جہاں اس کا علاج چل رہا ہے۔

خواتین نے ملزم لکھا کو موقع پر ہی پکڑ لیا

لڑکی کی بھابھی کا الزام ہے کہ بھلر کے بیٹے جاوید عرف لکھا اور اس کے ساتھی نے جنسی زیادتی کی۔ کچھ خواتین نے ایک ملزم جاوید عرف لکھا کو موقع پر ہی پکڑ لیا۔ انہوں نے اسے مارا بھی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ لڑکی گونگی بہری اور ذہنی معذور ہے۔ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ وہ بے ہوش اور خون میں لت پت پائی گئی۔

دونوں ملزمان فی الحال مفرور

ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایسٹ)، پون گوتم نے بتایا کہ لڑکی کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے۔ فارنسک ٹیم نے شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں دو ملزمان جاوید عرف لکھا اور چھوٹو کے کردار کا انکشاف ہوا ہے۔ دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دونوں فی الحال مفرور ہیں۔ سکیورٹی کے پیش نظر گاؤں میں پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

سیکس ایجوکیشن پر سپریم کورٹ کا واضح موقف: سیکس ایجوکیشن نویں جماعت سے نہیں بلکہ چھوٹی عمر سے دیا جانا چاہیے

عدالت نے میڈیا کو فحش ویڈیو کیس میں دیوے گوڑا اور کمار سوامی کا نام لینے سے روکا Karnataka Sex Scandal

جسمانی تعلق بنانے کے دوران گرل فرینڈ کی حالت بگڑی، پولیس نے کہا: زیادہ خون بہنے سے ہوئی موت، دو نوجوان گرفتار

کیا جنسی تعلقات بنانے کا عادی ہو جانا واقعی ایک بیماری ہے؟ ڈاکٹر سے جانئے اس کی عادت کسے اور کیوں پڑ جاتی ہے

HC on Sex Education in Schools: جنسی تعلیم سے متعلق سفارشت، کورٹ نے حکومت سے کیا جواب طلب

جسمانی تعلقات کے دوران محتاط رہنا ضروری!!! لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے مکمل اجنبی: سپریم کورٹ

کیرالہ: نابالغ لڑکی کے ساتھ 60 سے زیادہ مردوں نے پانچ سال تک جنسی زیادتی کی، چھ ملزمین گرفتار

'نصاب میں جنسی تعلیم کو بھی شامل کریں'، جامع جنسی تعلیم و تربیت کی ضرورت

TAGGED:

MENTALLY CHALLENGED TEENAGER RAPED
TEENAGER RAPED IN LAKHIMPUR KHERI
LAKHIMPUR KHERI RAPE CRIME
TEENAGER RAPED IN UTTAR PRADESH
RAPE OF MENTALLY RETARDED GIRL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.