کرناٹک: ایک گھر میں داخل ہوئے چھ اجگر، محکمہ جنگلات نے بتائی یہ وجہ
کرناٹک کے کاروار میں محکمہ جنگلات نے دو گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد 8 سے 12 فٹ لمبے چھ اجگروں کو ریسکیو کیا۔
Published : February 23, 2026 at 3:37 PM IST
کاروار: کرناٹک کے اتر کنڑ ضلع کے کاروار شہر میں ایک گھر کی چاردیواری کے بیچ چھ اجگر چھپے ہوئے تھے۔ اس کا پتا چلتے ہی پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
اتوار کو گھر والوں نے گھر کی چاردیواری کے اندر لوہے کے سامان کے درمیان اجگروں کو دوڑتے دیکھا۔ جب انہوں نے قریب سے دیکھا تو وہ ایک دو نہیں بلکہ چھ اجگر تھے۔ گھر والے یہ نظارہ دیکھ کر خوفزدہ ہوگئے۔ اس کے بعد مقامی لوگوں نے محکمہ جنگلات کو اطلاع دی۔
اس کے بعد محکمہ جنگلات کے گشتی گارڈ گوپال نائک جو کہ رینگنے والے جانوروں کے تحفظ کے ماہر ہیں، جائے وقوعہ پر پہنچے اور کارروائی شروع کی۔ تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہنے والے ریسکیو آپریشن کے دوران وہ 8 سے 12 فٹ لمبے چھ اجگروں کو بحفاظت پکڑنے میں کامیاب رہے۔ بعد میں انہیں قریبی جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔
اس کے بارے میں گوپال نائک نے کہا، "موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی سانپوں تولیدی عمل تیز ہو جاتا ہے۔ مادہ سانپ سونگھنے کے بعد نر سانپوں کا ایک جگہ جمع ہونا ایک عام سی بات ہے، اس لیے ایک جگہ پر بڑی تعداد میں سانپوں کا نظر آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے اور ایسے معاملات میں فوری طور پر محکمہ کو اطلاع دیں۔"
ادھر ایک گھر میں اجگر کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اور ریسکیو آپریشن کو دیکھا۔ تاہم، بچوں کو اس دوران گھر کے اندر رہنے کا مشورہ دیا گیا۔
محکمہ جنگلات سے رابطہ کرنا ایک محفوظ اقدام
محکمہ جنگلات کے حکام کا کہنا ہے کہ موسم گرما کے پیش نظر گھروں کے اردگرد لوہے کی اشیاء، لکڑی اور پتھر کے ڈھیروں کو بے دریغ نہ رکھا جائے اور صفائی کا خیال رکھا جائے۔ اگر سانپ نظر آتا ہے تو اسے خود مارنے یا بھگانے کی کوشش کرنے کے بجائے فوری طور پر محکمہ جنگلات سے رابطہ کرنا سب سے محفوظ ہے۔
یہ بھی پڑھیں: