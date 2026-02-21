تین سال پرانی کھجوریں نئے اسٹیکر کے ساتھ فروخت کرنے کا تھا منصوبہ، 50 لاکھ کا سامان ضبط
اسسٹنٹ فوڈ کمشنر سنجے پرتاپ سنگھ نے سارا سٹاک ضبط کر لیا اور دکاندار کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔
Published : February 21, 2026 at 4:46 PM IST
کانپور: جہاں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہولی میں صرف 10 دن باقی ہیں۔ نتیجتاً بازاروں میں مٹھائی اور دیگر اشیائے خوردونوش کی فروخت بڑھ گئی ہے۔ دھوکہ دہی کرنے والے بھی سرگرم ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے روز، فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے افسران نے نوبستہ میں رجنیش ٹریڈرز پر چھاپہ مارا۔ یہاں کا نظارہ دیکھ کر افسران وہ دنگ رہ گئے۔
خراب کھجور اور خراب کھویا تلف کر دیا گیا: تقریباً 10,000 کلوگرام تین سال پرانی کھجوریں کارٹنوں میں بھر کر رکھیں گئیں تھیں۔ پورے اسٹاک کو نئے اسٹیکرز کے ساتھ فروخت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ بغیر کسی تاخیر کے اسسٹنٹ فوڈ کمشنر سنجے پرتاپ سنگھ نے سارا سٹاک ضبط کر لیا اور دکاندار کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ مزید برآں، محکمے کے اہلکاروں نے فضل گنج میں کھویا منڈی سے تقریباً 675 کلو گرام خراب کھویا کو بھی تلف کر دیا جس کی مالیت 216,000 روپے بتائی جارہی ہے۔
بوسیدہ کٹی ہوئی سپاری کو ضائع کر دیا گیا: دکاندار اروند کمار کی دکان سے 1,119 کلو گرام بوسیدہ سپاری کو ضائع کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ فوڈ کمشنر سنجے پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ محکمہ کی مہم ہولی تک جاری رہے گی۔ خراب کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
100 دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا: شہر میں ہولی سے پہلے برسوں سے ملاوٹ کا رواج رہا ہے۔ فوڈ سیفٹی اور ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے اہلکار عام طور پر تہواروں سے پہلے مہم چلاتے ہیں۔ تاہم، عام اوقات میں، معاملہ اکثر التوا میں رہتا ہے۔ تاہم محکمہ کے اہلکاروں نے گزشتہ سال ہولی سے قبل 100 دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا تھا۔
