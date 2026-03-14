شرمناک: شادی سے انکار پر لڑکی کو ایچ آئی وی انفیکشن والا سرنج گھونپ دیا، ملزم گرفتار
متاثرہ اس وقت ایک اسپتال میں زیر علاج ہے، اور ڈاکٹر مسلسل اس کی حالت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
Published : March 14, 2026 at 4:31 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کی دارالحکومت حیدرآباد کے پوچارم علاقہ سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں، ایک نوجوان نے مبینہ طور پر ایک نوجوان خاتون کو ایچ آئی وی انفیکشن والا سرنج گھونپ دیا۔ متاثرہ نے ملزم سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے، اور فی الحال اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
معاملہ کیا ہے؟
پولیس ذرائع کے مطابق ملزم اور متاثرہ کی شادی ان کے اہل خانہ نے طے کی تھی۔ شادی طے ہونے کے چند دن بعد نوجوان خاتون کو پتہ چلا کہ نوجوان اور اس کے والدین ایڈز میں مبتلا ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی نوجوان خاتون نے شادی کے لیے آگے بڑھنے سے صاف انکار کردیا۔ جس سے دونوں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔
ایک گھناؤنا فعل
شادی کی منسوخی سے ناراض نوجوان 11 مارچ کو خاتون کے گھر گیا اور اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ جب نوجوان خاتون اپنے فیصلے پر قائم رہی تو اس نے مبینہ طور پر غصے میں آکر انفیکشن والے خون سے بھرے سرنج اس کو گھونپ دیا۔
اسپتال میں حقیقت سامنے آگئی
واقعے کے کچھ ہی دیر بعد نوجوان خاتون کی طبیعت خراب ہونے لگی جس کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ طبی معائنے کے دوران ڈاکٹروں نے انجکشن کے نشانات دریافت کیے اور انفیکشن کا شبہ ظاہر کیا، جس نے بالآخر اس پوری گھناؤنی سازش کو بے نقاب کر دیا۔
پولیس ایکشن
فی الحال، متاثرہ اسپتال میں زیر علاج ہے، اور ڈاکٹر اس کی حالت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دریں اثناء پوچارم پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس اب اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ ملزم نے انفیکشن والا سرنج کس ذریعہ سے حاصل کیا اور اس نے اس پورے جرم کو کیسے انجام دیا۔
