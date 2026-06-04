حیدرآباد: شاپنگ کمپلیکس میں زبردست آگ، ایک سے زیادہ فائر ٹینڈرز آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف
حیدرآباد کے امیرپیٹ میں واقع ایک شاپنگ کمپلیکس میں زبردست آگ لگ گئی۔ اس وقت آگ بجھانے کی کارروائیاں جاری ہیں۔
Published : June 4, 2026 at 3:07 PM IST
حیدرآباد: جمعرات کو، تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں واقع امیرپیٹ کے ایک شاپنگ کمپلیکس میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ آگ شاپنگ کمپلیکس کی دوسری منزل پر لگی، خاص طور پر ایم ایس آر (MSR) فیشن اسٹور کے اندر اس کا زیادہ اثر نظر آیا۔ اس کے بعد آگ آہستہ آہستہ کمپلیکس کے اندر موجود دیگر دکانوں تک پھیل گئی۔
آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی کئی فائر ٹینڈرز جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس دوران آگ لگنے کے بعد دیگر دکانوں میں موجود لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ اس واقعہ کے نتیجے میں امیرپیٹ میں مین روڈ کے قریب ٹریفک جام ہوگیا۔
VIDEO | Fire breaks out at a commercial complex in Hyderabad. Efforts are underway to control the fire. Further details are awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/yMp5sEKFLH
ہیلمٹ مارکیٹ میں لگی آگ
حیدرآباد پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حیدرآباد کے ایک فائر آفیسر نے بتایا، "حیدرآباد کے امیرپیٹ میں ایک ہیلمٹ مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ سات فائر ٹینڈرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پالیا۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔"
حیدرآباد میں آگ لگنے کے حالیہ واقعات
اس سے قبل جمعہ کو حیدرآباد کے مانصاحب ٹینک مین روڈ پر واقع ایک تجارتی عمارت کے اندر واقع گودام کے اندر زبردست آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ بجھانے کے لیے تین فائر ٹینڈر جائے وقوعہ پر پہنچے تھے۔ مقامی پولیس اور ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (DRF) کی ٹیمیں بھی اس مقام پر موجود تھیں۔ دریں اثنا، 14 مئی کو ایک الگ واقعے میں، حیدرآباد کے حیات نگر علاقے میں ایک فرنیچر کی دکان میں آگ لگ گئی تھی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔
VIDEO | Hyderabad: Fire breaks out at a commercial complex in Ameerpet area. Several fire tenders at the spot. #HyderabadFire #HyderabadNews— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Nda3TsULct
بجلی کے شارٹ سرکٹ کے سبب آگ لگنے کا قیاس
فائر حکام کے مطابق دو فائر انجن جائے وقوعہ پر پہنچے اور مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہو گی۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اصل وجہ کا تعین مکمل تحقیقات کے بعد ہی کیا جائے گا۔ املاک کے نقصان کی حد کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔