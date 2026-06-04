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حیدرآباد: شاپنگ کمپلیکس میں زبردست آگ، ایک سے زیادہ فائر ٹینڈرز آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف

حیدرآباد کے امیرپیٹ میں واقع ایک شاپنگ کمپلیکس میں زبردست آگ لگ گئی۔ اس وقت آگ بجھانے کی کارروائیاں جاری ہیں۔

in hyderabad A massive fire broke out in a shopping complex in Ameerpet Urdu News
امیرپیٹ کے شاپنگ کمپلیکس میں زبردست آگ (پی ٹی آئی)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 4, 2026 at 3:07 PM IST

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حیدرآباد: جمعرات کو، تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں واقع امیرپیٹ کے ایک شاپنگ کمپلیکس میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ آگ شاپنگ کمپلیکس کی دوسری منزل پر لگی، خاص طور پر ایم ایس آر (MSR) فیشن اسٹور کے اندر اس کا زیادہ اثر نظر آیا۔ اس کے بعد آگ آہستہ آہستہ کمپلیکس کے اندر موجود دیگر دکانوں تک پھیل گئی۔

آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی کئی فائر ٹینڈرز جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس دوران آگ لگنے کے بعد دیگر دکانوں میں موجود لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ اس واقعہ کے نتیجے میں امیرپیٹ میں مین روڈ کے قریب ٹریفک جام ہوگیا۔

ہیلمٹ مارکیٹ میں لگی آگ

حیدرآباد پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حیدرآباد کے ایک فائر آفیسر نے بتایا، "حیدرآباد کے امیرپیٹ میں ایک ہیلمٹ مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ سات فائر ٹینڈرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پالیا۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔"

حیدرآباد میں آگ لگنے کے حالیہ واقعات

اس سے قبل جمعہ کو حیدرآباد کے مانصاحب ٹینک مین روڈ پر واقع ایک تجارتی عمارت کے اندر واقع گودام کے اندر زبردست آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ بجھانے کے لیے تین فائر ٹینڈر جائے وقوعہ پر پہنچے تھے۔ مقامی پولیس اور ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (DRF) کی ٹیمیں بھی اس مقام پر موجود تھیں۔ دریں اثنا، 14 مئی کو ایک الگ واقعے میں، حیدرآباد کے حیات نگر علاقے میں ایک فرنیچر کی دکان میں آگ لگ گئی تھی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔

بجلی کے شارٹ سرکٹ کے سبب آگ لگنے کا قیاس

فائر حکام کے مطابق دو فائر انجن جائے وقوعہ پر پہنچے اور مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہو گی۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اصل وجہ کا تعین مکمل تحقیقات کے بعد ہی کیا جائے گا۔ املاک کے نقصان کی حد کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔

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