انٹرمیڈیٹ کی طالبہ کی خودکشی کی کوشش، حالت نازک، اورائی میڈیکل کالج کیا گیا ریفر
مسکارا تھانہ علاقہ کے گاؤں بہونی خورد میں نہر کے کنارے سے طالبہ بے ہوشی کی حالت میں ملی۔
Published : March 10, 2026 at 10:28 AM IST
ہمیرپور، اتر پردیش: ریاست اتر پردیش کے مسکارا تھانہ علاقہ میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان دینے گئی طالبہ نہر کے کنارے زخمی پائی گئی۔ اس کے ہاتھ کی ایک نس کٹی ہوئی تھی۔ پولیس ایک آشا کارکن کی کال کے بعد کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، مسکارا پہنچی اور اسے ایمبولینس کی مدد سے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، مسکارا پہنچایا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے تشویشناک حالت کے پیش نظر اورائی میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا۔ خاتون نے اپنے گلے میں سندور، چوڑیاں اور منگل سوتر پہن رکھا تھا، جس سے اس واقعے کے بارے میں علاقے میں بڑے پیمانے پر بحث چھڑ گئی۔
مسکارا پولس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر یوگیش تیواری نے بتایا کہ بیہونی خورد گاؤں کی رہنے والی سنیتا چورسیہ کی کال کے بعد پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ سنیتا نے بتایا کہ وہ شام 5 بجے کے قریب کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ اس نے کھیت کے پاس ایک نوجوان عورت کو بیٹھا دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد عورت زمین پر لڑھک گئی۔ قریب سے معائنہ کرنے پر اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ پاس ہی ایک بلیڈ پڑا تھا۔ پولیس ٹیم نے فوری طور پر خاتون کو مسکارا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پہنچایا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے میڈیکل کالج اورائی ریفر کر دیا گیا۔
مسکارا پولس اسٹیشن کے انسپکٹر انچارج کے مطابق، خاتون کی شناخت ہرشیتا کے طور پر کی گئی ہے، جو رامکیش کشواہا کی بیٹی ہے، جو آچریلا، موداہا پولیس اسٹیشن، ہمیر پور ضلع کے رہنے والے ہیں۔ اس کے پاس سے انٹرمیڈیٹ امتحان کا ایڈمٹ کارڈ ملا۔ جانچ میں پتہ چلا کہ ہرشیتا گاندھی انٹر کالج موداہا میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان دینے گئی تھی۔ وہ تقریباً 1:30 بجے امتحانی مرکز سے نکلی۔ اس کے بعد، اس نے امیلیا سے مسکارا، پھر بہونی کے علاقے کا سفر کیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ خاتون نے مایوسی کی وجہ سے اپنی کلائی کاٹ دی تھی۔ خاتون نے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں دی۔ خاندان کی کوئی شکایت درج نہیں ہوئی ہے۔ فی الحال معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔