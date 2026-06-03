گجرات میں دراندازوں کے خلاف تلاشی مہم، تین سو سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، 166 بنگلہ دیشی باشندے شامل
احمد آباد میں دراندازوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم 166 بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔
Published : June 3, 2026 at 3:38 PM IST
احمد آباد: احمد آباد میں غیر قانونی طور پر رہنے والے 166 بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سٹی پولیس نے شہر میں غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشی شہریوں کی تلاش کے لیے اب تک کی سب سے بڑی کارروائی شروع کی ہے۔
'آپریشن ڈیلٹا' کے تحت، احمد آباد کرائم برانچ، مقامی پولیس، اور مختلف سکیورٹی ایجنسیوں کی 30 سے زائد ٹیموں نے شہر کے حساس علاقوں میں چھاپے مارے اور 300 سے زیادہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا، جن میں سے ابتدائی تحقیقات میں 166 بنگلہ دیشی شہری ہونے کا انکشاف ہوا۔
احمد آباد میں غیر قانونی طور پر مقیم 166 بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔
ریاستی حکومت کی ہدایات کے بعد احمد آباد کرائم برانچ، مقامی پولیس، اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (SOW) اور سائبر کرائم ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں مکمل تلاشی لی۔ نائب وزیر اعلیٰ ہرش سنگھوی کی ہدایت پر چلائے گئے اس آپریشن میں احمد آباد کرائم برانچ نے کل رات 30 سے زیادہ ٹیمیں تشکیل دیں اور پورے شہر میں تلاشی لی۔ متعدد علاقوں میں بیک وقت چھاپے مارے گئے جن میں نارول، وٹوا، اودھو، عیسان پور، دانیلمڈا، سرکھیج اور نرودا شامل ہیں۔
پولیس اب تک 300 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لے چکی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ 166 افراد بنگلہ دیشی شہری ہیں جن میں 41 مرد، 95 خواتین اور 30 بچے شامل ہیں۔ باقی افراد سے پوچھ گچھ اور دستاویزات کی تصدیق جاری ہے۔
کرائم برانچ کے جوائنٹ پولیس کمشنر شرد سنگھل نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ احمد آباد کرائم برانچ نے الگ الگ ٹیمیں تشکیل دیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں تلاشی لی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تقریباً 300 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن میں سے ابتدائی تحقیقات میں 166 بنگلہ دیشی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ ان میں سے بہت سی خواتین سپا اور جسم فروشی میں ملوث تھیں، جب کہ زیادہ تر مرد ٹیلرنگ، کچرا اٹھانے اور مزدوری میں ملوث تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی ایجنٹوں کے ملوث ہونے اور جعلی دستاویزات بنانے کے ریکیٹ کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
احمد آباد سٹی پولیس کمشنر جی ایس ملک نے بتایا کہ ریاست گیر مہم کے ایک حصے کے طور پر احمد آباد میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا تھا۔ گرفتار ملزمان کے آدھار اور شناختی دستاویزات کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں بڑی تعداد بنگلہ دیشی شہریوں کی ہے، جن کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
تفتیش کے دوران کچھ مشتبہ افراد سے آدھار کارڈ سمیت ہندوستانی دستاویزات بھی ملی ہیں۔ پولیس کمشنر جی ایس ملک کے مطابق ان ایجنٹوں کی مکمل تفتیش کی جائے گی جنہوں نے یہ دستاویزات تیار کیں، کس نے ان کی مدد کی اور کس نے ان غیر قانونی شناختی دستاویزات کے حصول میں کردار ادا کیا۔
پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کی اطلاع ملتے ہی کچھ مشتبہ افراد نے احمد آباد ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، جبکہ دیگر بس اور سڑک کے ذریعے شہر سے نکل گئے۔ تاہم، پولیس نے فوری جواب دیا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو پکڑ لیا. جے سی پی کرائم برانچ شرد سنگھل نے مزید بتایا کہ احمد آباد میں کچھ بنگلہ دیشی شہریوں کی شناخت ہوئی ہے۔ مہینوں پہلے، وہ یہاں سے کمائی گئی رقم اپنے ملک بنگلہ دیش بھیج رہے تھے۔ اس معاملے میں مقامی ایجنٹوں اور انگڈیا فرموں کے ممکنہ رول کی بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
پولیس کمشنر جی ایس ملک نے کہا کہ ان تمام بنگلہ دیشی شہریوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی جو غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوئے اور احمد آباد میں آباد ہوئے۔ شناخت کا عمل مکمل ہونے کے بعد، بھارتی وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر انہیں ملک بدر کرنے کی کارروائی کی جائے گی۔
غور طلب ہے کہ گزشتہ سال احمد آباد میں 465 غیر قانونی بنگلہ دیشی شہریوں کو پکڑا گیا تھا۔ اس سال کے "آپریشن ڈیلٹا" کو احمد آباد پولیس کی تاریخ میں دراندازوں کے خلاف سب سے بڑی کارروائیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہم آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گی، اور مزید غیر قانونی تارکین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔