جی ایس ٹی چوری کیس: تمباکو کے تاجر کی چھبیس کروڑ مالیت کی جائیداد ضبط
محلہ گڑھی نور خان، قائم گنج، فرخ آباد کے رہائشی زبیر کے خلاف کارروائی کی گئی۔
Published : February 24, 2026 at 9:47 AM IST
فرخ آباد، اترپردیش: فرخ آباد میں ضلع مجسٹریٹ کے حکم پر پیر کے روز، پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کے تحت محلہ گڑھی نور خان، قائم گنج کے رہنے والے گینگ لیڈر زبیر کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی۔ ضبط کی گئی جائیدادوں کی کل مارکیٹ ویلیو 26 کروڑ 91 لاکھ 29 ہزار روپے بتائی گئی ہے۔ تحصیلدار کو جائیدادوں کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ معلومات فرخ آباد پولیس میڈیا سیل کے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ پر شیئر کی گئی۔
پولیس میڈیا سیل کے مطابق، گینگ لیڈر زبیر، محلہ گڑھی نور خان، قائم گنج کے رہائشی، 2022 میں جعلی فرموں کے ذریعے تمباکو کے کاروبار سے کروڑوں روپے بٹورنے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ 2022 میں جی ایس ٹی حکام نے اس کے گھر اور گودام پر چھاپہ مارا۔ ٹیکس چوری کا پتہ چلنے کے بعد، قائم گنج پولیس اسٹیشن کے جی ایس ٹی حکام نے زبیر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی۔ اس کے بعد سے پولیس نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔
پولیس نے کیا اٹیچمنٹ کا اعلان
گینگسٹر ایکٹ کے تحت سنوائی کے بعد پیر کی دوپہر تحصیلدار وکرم سنگھ، انسپکٹر انچارج ایم ایم چترویدی، انسپکٹر سرجیت سنگھ، میرا پور اسٹیشن ہاؤس آفیسر راجیو پانڈے اور کمپل اسٹیشن ہاؤس آفیسر نتن چودھری کی موجودگی میں پولس اور پی اے سی فورسز کے ساتھ گڑبانگ کے رہنما زولہ خان کے گڑبہ گڑھی کے گھر پہنچے۔ حکم نامہ پڑھ کر سنانے کے بعد ملزم کی والدہ رخسانہ بیگم کی موجودگی میں گھر کو سیل کر دیا گیا اور اٹیچمنٹ آرڈر دیوار پر کندہ کر دیا گیا۔
جعلی دستاویزات کا استعمال کرکے غیر قانونی کاروبار
اس کے بعد ٹیم نے مئو رشید آباد کے گودام میں سرکاری بورڈ لگا کر، گاؤں لکھن پور میں زرعی اراضی اور محلہ چھلاکا میں ایک پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ کارروائی کے دوران، ڈھول اور ترہی کے ساتھ عوامی طور پر اعلانات کیے گئے تاکہ منسلک کے رہائشیوں کو آگاہ کیا جا سکے۔ پولیس میڈیا سیل کے مطابق ملزمین نے ایک منظم گینگ تشکیل دیا اور جعلی جی ایس ٹی نمبر اور جعلی دستاویزات کا استعمال کرکے غیر قانونی کاروبار قائم کیا۔ ماں کے نام پر جائیدادیں خریدی گئیں تاکہ دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم کو جائز ظاہر کیا جا سکے۔ تحقیقات میں ان جائیدادوں کی آمدنی کا کوئی جائز ذریعہ نہیں ملا۔