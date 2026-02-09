اٹاوہ میں رشتوں کا قتل؛ بیوی نے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کر دیا، ملزمہ دو معصوم بچیوں کے ساتھ فرار
بھرتھانہ تھانہ میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کو محبت میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے راستے سے ہٹا دیا گیا۔
Published : February 9, 2026 at 2:11 PM IST
اٹاوہ، اترپردیش: بھرتھانہ تھانہ علاقے کے گاؤں پڈیا پور میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ محبت میں مداخلت سے ناراض بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ واقعہ کے بعد ملزمہ بیوی اپنی دو معصوم بچیوں کو لے کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔
پوجا اپنے دو بچوں اور اپنے عاشق کے ساتھ فرار
ایس پی رورل شریش چندر کے مطابق بھرتھانہ تھانہ علاقہ کے گاؤں پڈیا پور میں ایک نوجوان کے قتل کی اطلاع ملی تھی۔ جائے وقوعہ پر پہنچنے پر پتہ چلا کہ گاؤں کے رہنے والے 45 سالہ رنویر سنگھ یادو کو اس کے گھر میں کلہاڑی سے وار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران خاندان والوں نے انکشاف کیا کہ یہ جرم رنویر سنگھ یادو کی بیوی پوجا اور اس کے عاشق ارپیت نے کیا ہے۔ واقعے کے بعد پوجا اپنے دو بچوں اور اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہوگئی۔
دیہی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے مطابق رنویر سنگھ یادو کا قتل اتوار کی رات کیا گیا تھا۔ حملہ آوروں نے اس پر کلہاڑیوں سے بار بار حملہ کیا جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہوگیا۔ اہل خانہ اور گاؤں والوں کو پیر کی صبح اس واقعہ کا علم ہوا۔ واضح رہے کہ رنویر نے 2018 میں پوجا سے شادی کی تھی، ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد، پوجا کا ارپت نامی نوجوان کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ اس کی وجہ سے خاندان کے اندر کئی جھگڑے ہوئے، لیکن کوئی حل نہ نکل سکا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔