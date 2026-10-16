دہلی ایس آئی آر: 47 لاکھ نام خارج، آخری تاریخ قریب آنے کے باوجود فارم 6 کی صرف 2.25 لاکھ درخواستیں موصول

دہلی ایس آئی آر: 47 لاکھ نام خارج، آخری تاریخ قریب آنے کے باوجود فارم 6 کی صرف 2.25 لاکھ درخواستیں موصول
سی ای او نے بی ایل اوزکو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں ڈیٹا کی ازسرنو مکمل جانچ پڑتال کریں۔
Published : October 16, 2026 at 8:45 PM IST
نئی دہلی : قومی دارالحکومت دہلی میں انتخابی فہرستوں (ووٹر لسٹ) کی درستگی کے لیے جاری 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (ایس آئی آر) کی پیش رفت سے متعلق چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) اشوک کمار نے جمعہ کے روز اہم تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسودہ ووٹر لسٹ کے تقریباً 33 لاکھ ایسے معاملات، جن میں سال 2002 کے پرانے میپنگ ڈیٹا سے تضاد یا عدم مطابقت کی بنا پر نوٹس جاری کیے گئے تھے، ان میں سے تقریباً 24 لاکھ معاملات کامیابی سے حل کر لیے گئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ انتخابی دفتر کو پورا اعتماد ہے کہ باقی ماندہ معاملات بھی آئندہ 10 دنوں کے اندر مکمل طور پر نمٹا دیے جائیں گے۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے اعداد و شمار کے مطابق، مہم کے دوران خارج کیے گئے تقریباً 47 لاکھ ناموں کے مقابلے میں اب تک ناموں کو بحال کروانے کے لیے 'فارم 6' کے تحت لگ بھگ 2.25 لاکھ درخواستیں ہی موصول ہوئی ہیں۔ چاندنی چوک اسمبلی حلقے کے تحت آنے والے علاقے 'بیلا اسٹیٹ' میں درج 729 ووٹروں میں سے 728 افراد کے نام فہرست سے ہٹا دیے گئے تھے۔ ان میں سے 496 شہریوں نے اب اپنے نام دوبارہ شامل کروانے کے لیے درخواست دی ہے۔
اس عمل کو سہل بنانے کی غرض سے الیکشن کمیشن کی جانب سے نوجوان ووٹروں کے لیے خصوصی کیمپ اور تشہیری مہمات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں، ملازمت پیشہ افراد کی سہولت کے پیش نظر ہر اتوار کو بوتھ کی سطح پر کیمپ لگائے جا رہے ہیں تاکہ ملازمین اپنے دفتری فرائض متاثر کیے بغیر فارم جمع کرا سکیں۔ سی ای او اشوک کمار نے واضح کیا کہ تمام بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل اوز) اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں ڈیٹا کی ازسرنو مکمل جانچ پڑتال کریں۔
اگر کوئی بھی اہل ووٹر کسی وجہ سے پچھلی فہرست میں شامل ہونے سے رہ گیا ہو، تو اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ اسے ووٹر لسٹ میں نام درج کرانے کا پورا موقع فراہم کیا جائے۔ 47 لاکھ نام خارج کیے جانے کے معاملے پر انہوں نے وضاحت کی کہ اس میں متعدد زمرے شامل ہیں؛ جن میں وفات پا جانے والے افراد، دہلی سے مستقل طور پر نقل مکانی کر جانے والے اور غیر حاضر ووٹرز شامل ہیں۔
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انہوں نے کہا کہ جو افراد اب حیات نہیں یا دہلی چھوڑ چکے ہیں ان کے نام دوبارہ شامل نہیں کیے جا سکتے، البتہ انتظامیہ کی اولین ترجیح ان تمام اہل شہریوں کے نام برقرار رکھنے اور نئے نام شامل کرنے پر ہے جو دہلی کے اصل رہائشی ہیں اور ووٹ کا قانونی حق رکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق، دہلی میں اس خصوصی مہم کی تکمیل کے بعد حتمی ووٹر لسٹ 4 دسمبر کو شائع کی جائے گی، جس کے بعد کمیشن کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق آئندہ کے اقدامات کیے جائیں گے۔