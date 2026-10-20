دہلی میں راون کے ساتھ جلایا جائے گا "کاکروچ" کا پتلا، دیپکے نے کہا۔۔مفت تشہیر کے لیے شکریہ
مذہبی تقریب میں کاکروچ کے پتلے کو شامل کرنے پر سوشل میڈیا پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
By PTI
Published : October 20, 2026 at 2:38 PM IST
نئی دہلی: 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے منگل کے روز دہلی میں منعقد ہونے والی رام لیلا کے منتظمین کا انہیں "مفت تشہیر" فراہم کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ منتظمین نے راون، میگھناد اور کمبھ کرن کے روایتی پتلوں کے ساتھ ساتھ ایک 30 فٹ اونچا کاکروچ کا پتلا بھی جلانے کا منصوبہ بنایا ہے۔
اس پیش رفت پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے دیپکے نے کہا، "مفت تشہیر کے لیے شکریہ۔"
سی جے پی کی قانونی سربراہ رتنا سنگھ نے بھی اس تنازعے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اسے محض ایک "تماشہ" قرار دیا۔
'شری کیشو رام لیلا سمیتی'، جو ہر سال پیتم پورہ میں رام لیلا کا اہتمام کرتی ہے، نے بتایا کہ کاکروچ کا پتلا گندگی کی علامت ہے۔ اس کا مقصد 'سوچھ بھارت' (صاف ہندوستان) اور 'سوچھ دہلی' (صاف دہلی) مہمات کے تناظر میں صفائی ستھرائی کو فروغ دینا ہے۔
کمیٹی کے صدر اور بی جے پی کے رکن اسمبلی اشوک گوئل نے زور دے کر کہا کہ یہ فیصلہ سیاسی نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا مقصد برائی پر نیکی کی فتح کا پیغام دینا اور حفظانِ صحت اور صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سی جے پی قومی دارالحکومت میں احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے۔ اس سے قبل، اس گروپ نے سابق مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے خلاف احتجاج کیا تھا اور بعد ازاں چیف الیکشن کمشنر گیان کمار کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے مظاہروں میں بھی حصہ لیا تھا۔
رام لیلا میں کاکروچ کے پتلے کو شامل کرنے پر سوشل میڈیا پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ صارفین نے مذہبی تقریب میں اس کی مناسبت پر سوال اٹھایا ہے اور الزام لگایا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات کو تہوار کی روایتی اہمیت کے ساتھ خلط ملط کیا جا رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: