امروہہ میں دولہے کو دوستوں نے بری طرح زدوکوب کیا، پولیس کی حفاظت میں ہوئی شادی، جانیے کیا تھا جھگڑا؟
Published : April 6, 2026 at 5:23 PM IST
امروہہ، اترپردیش: ڈی جے کی جانب سے اپنا پسندیدہ گانا نہ بجانے پر غصے میں آکر دولہے کے دوستوں نے اسے بری طرح پیٹا۔ حملے سے خوفزدہ اور غصے میں آکر دولہا شادی کی بارات کو لے کر سیدھا تھانے پہنچا اور ایس پی اور اے ایس پی کو واقعے کی اطلاع دی۔
شادی پولیس کی حفاظت میں ہوئی: دولہے کا ملزم دوستوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ حکام کی ہدایت پر پولیس کی ایک ٹیم تعینات کی گئی جس نے شادی کے جلوس کو اپنی منزل تک پہنچایا۔ شادی پولیس کی حفاظت میں ہوئی۔
شادی کی بارات کے دوران ہوا جھگڑا: یہ واقعہ امروہہ دیہی تھانہ علاقہ کے مانکجوڈی گاؤں میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق مانکجوڑی کے رہنے والے ارمان کی شادی کی بارات امروہہ دیہی تھانہ علاقہ کے کنکر سرائے گاؤں کی طرف جارہی تھی۔ شادی کی بارات کے دوران ڈی جے کے پسندیدہ گانا نہ بجانے پر دولہے اور اس کے دوستوں کے درمیان جھگڑا ہوگیا۔
خاندان کے افراد نے بھی حملہ کیا: دولہا ارمان کے دوست، ڈی جے کی جانب سے ان کا پسندیدہ گانا نہ بجانے پر ناراض ہو کر اس کی پٹائی کی۔ اس دوران دولہے کے دوستوں اور اہل خانہ کے درمیان ہاتھا پائی اور ہنگامہ آرائی بھی ہوئی جس سے شادی کی بارات میں کشیدگی پیدا ہوگئی۔
معاملے کی جانچ کر رہی پولس: معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ دولہا ارمان، امروہہ کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے دفتر گیا، شکایت درج کر کے ملزم دوستوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے معاملے کی چھان بین شروع کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ ملزم کی شناخت کر کے کارروائی کرے گی۔