شادی شدہ خاتون سے دوستی، نشہ پھر ریپ، فحش ویڈیو بنا کر کیا بلیک میل، مقدمہ درج
ملزم نے شوہر اور سسرال والوں کو فحش ویڈیوز بھیجنے کی دھمکی دے کر متاثرہ کو بلیک میل کیا۔
Published : March 31, 2026 at 3:26 PM IST
آگرہ: اتر پردیش کے شہر آگرہ کے نیو آگرہ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں دوستی، عصمت دری اور بلیک میلنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کا الزام ہے کہ ایک نوجوان خفیہ طور پر اس کی فحش ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ ملزم اس سے مسلسل رقم بٹورتا رہا ہے۔ جب بھی وہ رقم دینے سے انکار کرتی ہے تو وہ فحش ویڈیو اس کے شوہر اور سسرال والوں کو بھیجنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اب تک، ملزم متعدد مواقع پر 10,000 روپے کی رقم وصول کر چکا ہے۔ متاثرہ کی تحریری شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے نیو آگرہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
نشہ آور اشیاء دینے کے بعد عصمت دری:
متاثرہ نے بتایا کہ وہ پہلے لکشمن نامی نوجوان سے واقف تھی۔ ان کی شناسائی بالآخر دوستی میں بدل گئی۔ اس دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے دھوکے سے اسے نشہ آور چیز پلائی اور اس کے بعد زیادتی کی۔ اس کے بعد ملزم نے اس کی فحش ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ اس کے بعد اس نے ان ویڈیوز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔
متاثرہ نے انکشاف کیا کہ ملزم لکشمن کافی عرصے سے اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ اس نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دینے کے بہانے اس کا جسمانی استحصال کیا۔ اس نے خبردار کیا کہ اگر اس نے اس کے مطالبات پر عمل نہ کیا تو وہ اس کی ساکھ کو برباد کر دے گا۔ بدنامی کی دھمکیوں کے چلتے متاثرہ خوفزدہ تھی اور شروع میں خاموش رہی۔
ملزم متعدد مواقع پر 10 ہزار روپے وصول کر چکا ہے۔ جب بھی وہ رقم دینے سے انکار کرتی تو ملزم اسے نہ صرف زبانی دھمکی دیتا بلکہ یہ ویڈیوز اس کے سسرال والوں کو بھیجنے اور انسٹاگرام پر پوسٹ کرنے کی دھمکی بھی دیتا، جس سے وہ شدید خوف و ہراس کا شکار ہو جاتی۔ نتیجتاً وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی۔ مسلسل بلیک میلنگ، مالی استحصال اور ذہنی اذیت سے مغلوب ہو کر اس نے بالآخر نیو آگرہ پولیس اسٹیشن میں باقاعدہ شکایت درج کرائی۔
نیو آگرہ پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) یوگیش نگر نے تصدیق کی کہ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر نامزد ملزم لکشمن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران ملنے والے شواہد کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔
