غیر ملکی قرار دے کر بنگلہ دیش بھیجی گئی مسلم خاتون کے شوہر کو 2 لاکھ روپے معاوضہ، گوہاٹی ہائی کورٹ کا اہم حکم
عدالت کے سامنے موجود ریکارڈ کے مطابق ممتاز بیگم کو 14 جون 2026 کی رات تقریباً 12:10 بجے آسام سے بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔
Published : September 8, 2026 at 2:16 PM IST
گوہاٹی : گوہاٹی ہائی کورٹ نے آسام حکومت کو ہدایت دی ہے کہ مبینہ طور پر مناسب قانونی موقع دیے بغیر بنگلہ دیش بھیجی گئی ایک مسلم خاتون ممتاز بیگم کے شوہر مجمّل حق کو عبوری طور پر 2 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے۔ عدالت نے اس معاملے میں ناگاؤں کے فارنرز ٹریبونل کے طرزِ عمل پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ریکارڈ سے ٹریبونل کی جانب سے ’’قانونی بدنیتی‘‘ کا عنصر بظاہر واضح ہوتا ہے۔
یہ حکم 3 ستمبر 2026 کو جسٹس کلیان رائے سرانا اور جسٹس سسمیتا پھوکن کھاؤنڈ پر مشتمل ڈویژن بینچ نے مجمّل حق کی جانب سے دائر ہیبیئس کارپس درخواست کی سماعت کے دوران جاری کیا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق ممتاز بیگم کے خلاف فارنرز ٹریبونل، ناگاؤں میں مقدمہ زیرِ سماعت تھا۔ ٹریبونل نے پہلے انہیں غیر ملکی قرار دیا تھا، جبکہ بعد میں ہائی کورٹ کی ہدایت پر معاملے کا دوبارہ جائزہ لیا گیا۔
عدالت کے سامنے موجود ریکارڈ کے مطابق ممتاز بیگم کو 14 جون 2026 کی نصف شب تقریباً 12:10 بجے آسام سے بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔ انہیں سرحدی سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے حوالے کیا گیا تھا۔ ان کے شوہر مجمّل حق نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، کیونکہ اہل خانہ کو ان کی حراست اور ملک سے اخراج کے بارے میں بروقت اطلاع نہیں دی گئی تھی۔
ہائی کورٹ نے اس بات پر خاص تشویش ظاہر کی کہ ممتاز بیگم کو غیر ملکی قرار دیے جانے کے فیصلے کے خلاف مؤثر طور پر اپیل یا قانونی چارہ جوئی کا موقع فراہم ہونے سے قبل ہی انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ خاتون کو بھارت سے نکالنے کے وقت درخواست گزار یا ان کے کسی بالغ اہل خانہ کو ان کی حراست سے متعلق اطلاع نہیں دی گئی، اس لیے عبوری طور پر 2 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جانا مناسب ہے۔
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ 2 لاکھ روپے کی عبوری رقم شوہر کے اس حق کو ختم نہیں کرتی کہ وہ سول عدالت سے مزید معاوضے کا مطالبہ کرسکیں۔ ہائی کورٹ نے آسام کے تمام اضلاع کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (بارڈر) اور/یا سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (بارڈر) کو ہدایت دی کہ کسی ایسے شخص کو حراست میں لینے سے قبل، جسے فارنرز ٹریبونل نے غیر ملکی قرار دیا ہو، اسے ٹریبونل کے فیصلے یا رائے سے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جائے۔
عدالت نے اس معاملے میں مزید تحقیقات اور ریکارڈ کی جانچ کے لیے بھی متعدد ہدایات جاری کی ہیں۔ عدالت نے آسام کے محکمہ داخلہ و سیاسی امور کو ہدایت دی کہ وہ یہ معلوم کرے کہ 30 مئی 2026 کا ٹریبونل کا فیصلہ کس تاریخ اور وقت میں تیار ہوا تھا۔ ضرورت پڑنے پر ٹریبونل میں استعمال ہونے والے کمپیوٹر کو فرانزک جانچ کے لیے بھی بھیجا جاسکتا ہے۔
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عدالت نے حکم دیا ہے کہ 2 لاکھ روپے کی عبوری معاوضے کی ادائیگی مزید عدالتی احکامات سے مشروط رہے گی۔ ریاستی حکام کو عدالتی حکم کی مصدقہ نقل موصول ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 60 دن کے اندر رقم ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 24 ستمبر 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔