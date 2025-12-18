لیو اِن ریلیشن شپ غیر قانونی نہیں، حکومت جوڑوں کی حفاظت کی ذمہ دار: ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ
عدالت نے کہا کہ یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہر شہری کی زندگی اور آزادی کا تحفظ کرے۔
الہٰ آباد: ایک اہم حکم میں الہٰ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگرچہ لیو ان ریلیشن شپ کا تصور ہر کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا رشتہ غیر قانونی ہے یا شادی کے تقدس کے بغیر ساتھ رہنا جرم ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک شخص کی زندگی کے حق کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، چاہے کوئی جوڑا شادی شدہ ہو یا شادی کے تقدس کے بغیر ایک ساتھ رہ رہا ہو۔
عدالت نے کہا کہ ایک بار جب کوئی بالغ اپنے ساتھی کا انتخاب کر لیتا ہے تو کسی کو، یہاں تک کہ خاندان کے کسی فرد کو بھی ان کی پُرامن زندگی میں اعتراض یا مداخلت کا حق نہیں ہے۔ آئین کے تحت ریاست پر عائد ذمہ داریوں کے مطابق ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہر شہری کی زندگی اور آزادی کا تحفظ کرے۔ اس مشاہدے کے ساتھ جسٹس وویک کمار سنگھ نے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والے جوڑوں کے لیے پولس تحفظ کی مانگ کرنے والی متعدد عرضیوں کو قبول کیا۔
پولیس تحفظ فراہم کرے گی
عدالت کا خیال ہے کہ ریاست رضامندی والے بالغ افراد کی زندگی اور آزادی کے تحفظ سے انکار نہیں کر سکتی۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار بالغ ہیں اور انہوں نے شادی کے تقدس کے بغیر ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور عدالت کو ان کے فیصلے پر فیصلہ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عدالت نے درخواستیں منظور کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اگر درخواست گزاروں کو ان کی پرامن زندگی میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس آرڈر کی مصدقہ کاپی کے ساتھ متعلقہ پولیس کمشنر/ایس ایس پی/ایس پی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، پولیس افسران درخواست گزاروں کو اس بات کی تصدیق کے بعد فوری تحفظ فراہم کریں گے کہ وہ بالغ ہیں اور اپنی مرضی سے ایک ساتھ رہتے ہیں۔
اگر جوڑے اپنی مرضی سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو پولیس افسران کو کارروائی نہیں کرنی چاہیے
عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر درخواست گزار تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے تعلیمی سرٹیفکیٹ اور دیگر قانونی طور پر درست دستاویزات پیش کرتے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پولیس افسر ان کے خلاف کوئی زبردستی کارروائی نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہ ہو۔ عدالت نے مزید کہا کہ اگر ان کے پاس عمر کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، وہ دیہی پس منظر سے ہیں اور/یا ناخواندہ/کم تعلیم یافتہ ہیں، تو پولیس افسران ایسے لڑکے یا لڑکی کی صحیح عمر کا تعین کرنے کے لیے اوسیفیکیشن ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور قانون کے تحت اجازت یافتہ دیگر طریقۂ کار پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔
اہم عدالتی فیصلہ
یہ حکم اہم ہے کیونکہ، اسی طرح کے ایک معاملے میں، کرن راوت اور دیگر بمقابلہ ریاست اتر پردیش، ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے ایسے تعلقات کو سماجی مسئلہ قرار دیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ قانون روایتی طور پر شادی کی حمایت کرتا ہے، ہائی کورٹ نے نوجوانوں میں جذباتی اور سماجی دباؤ اور اس طرح کے تعلقات کے قانونی مضمرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایک سنگل بنچ زندہ رہنے والے جوڑوں کی طرف سے دائر درخواستوں کے ایک کنسورشیم کی سماعت کر رہی تھی جس میں خاندان کے افراد سے ان کی جان کو لاحق خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس تحفظ حاصل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔
حکومتی وکیل نے دلیل دی
درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے، حکومت نے دلیل دی کہ ہندوستانی معاشرہ شادی کے متبادل کے طور پر لیو ان ریلیشن شپ کو قبول نہیں کر سکتا، جس میں سماجی اور قانونی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایسے رشتوں کو محض ایک ساتھ رہنے کا معاہدہ قرار دیتے ہوئے، روزانہ تجدید اور رضامندی کے بغیر ختم ہونے سے مشروط، حکومتی وکیل نے درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے دلیل دی کہ ہندوستانی معاشرہ شادی کے متبادل کے طور پر لیو ان ریلیشن شپ کو قبول نہیں کر سکتا۔ جو سماجی اور قانونی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ ایسے رشتوں کو محض ایک ساتھ رہنے کا معاہدہ قرار دیتے ہوئے، جسے ہر روز تجدید کیا جاتا ہے اور بغیر رضامندی کے ختم کیا جا سکتا ہے، حکومت نے دلیل دی کہ رہنے والے جوڑوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست پر ان ذاتی فیصلوں کی حفاظت کے لیے ایک غیر قانونی ذمہ داری عائد کرے گا جو ملک کے سماجی تانے بانے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کو مبہم اندیشوں کی بنیاد پر بغیر شادی کے اکٹھے رہنے والے لوگوں کی ذاتی حفاظت کے طور پر کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کرن راوت کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں دلیل دی گئی کہ ہائی کورٹ نے لیو ان ریلیشن شپ میں ایک ساتھ رہنے والے جوڑوں کو تحفظ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف، amicus curiae نے دلیل دی کہ لیو اِن تعلقات کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے متعدد فیصلوں میں لیو اِن تعلقات کو تسلیم کیا گیا ہے۔
عدالت کی رائے
سنگل بنچ نے کہا کہ ڈویژن بنچ کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لتا سنگھ اور ایس خوشبو جیسے تاریخی فیصلوں میں، سپریم کورٹ نے لیو ان ریلیشن شپ پر تنقید یا مذمت نہیں کی اور نہ ہی تحفظ سے انکار کیا۔ کرن راوت کیس میں ڈویژن بنچ کی رائے نے ان پابند نظیروں کو مؤثر طریقے سے نظر انداز کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ بالغ ہونے پر، ایک شخص کو قانونی پارٹنر منتخب کرنے کا حق حاصل ہے اور اس سے انکار نہ صرف اس کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے گا بلکہ آئین ہند کے آرٹیکل 21 کے تحت ان کے جینے اور ذاتی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومت کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ لیو ان ریلیشن شپ سماجی تانے بانے کو کمزور کرتی ہے۔