اتراکھنڈ میں ایس آئی آر کا اثر! آٹھ لاکھ سے زائد ووٹروں کو حذف کر دیا گیا۔۔ ضلع وار فہرست چیک کریں
اتراکھنڈ کی انتخابی فہرست کا مسودہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 19 لاکھ ووٹرز کے فارم میں تضاد پایا گیا، انہیں نوٹس جاری کیاجائے گا۔
Published : July 14, 2026 at 7:03 PM IST
دہرادون: اتراکھنڈ کے لیے انتخابی فہرست کا مسودہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے عمل کے بعد آٹھ لاکھ 26 ہزار 977 ووٹرز کو فہرستوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ خاص طور پر، دہرادون ضلع میں ایک لاکھ 86 ہزار ووٹروں اور ضلع ہریدوار میں ایک لاکھ 30 ہزار 203 ووٹرز کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔
اتراکھنڈ میں جاری کردہ انتخابی فہرست کے مسودہ کے مطابق کل سات کروڑ ایک لاکھ 33 ہزار 785 ووٹرز ہیں، جن میں تین کروڑ 72 لاکھ تین ہزار 614 مرد، تین کروڑ 40 لاکھ نو ہزار 954 خواتین اور 217 تیسری جنس کے ووٹرز شامل ہیں۔ 19 لاکھ ووٹرز کے فارمز میں تضاد پایا گیا، جنہیں نوٹس جاری کیا جائے گا۔ اتراکھنڈ میں پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تعداد 11,733 سے بڑھ کر 12,543 ہوگئی ہے۔ وہیں، ڈرافٹ رول کے مطابق، ایس آئی آر کے بعد آٹھ لاکھ 26 ہزار 977 ووٹرز کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ہٹائے گئے ووٹروں کی ضلع وار فہرست جاری کر دی گئی ہے۔
اتراکھنڈ میں 8,26,977 ووٹروں کے نام ہٹا دیے گئے۔
1- دہرادون ضلع میں 1,86,008 ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔
2- ادھم سنگھ نگر میں 1,77,673 ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔
3- الموڑہ میں 55,485 نام ہٹا دیے گئے۔
4- پوری گڑھوال میں 51,359 نام ہٹا دیے گئے۔
5- ہریدوار میں 1,30,203 ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔
6- نینی تال میں 71,810 ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔
7- تہری گڑھوال میں 43,625 ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔
8- چمپاوت میں 17,718 ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔
9- چمولی میں 23,436 نام ہٹا دیے گئے۔
10- اترکاشی میں 18,405 نام ہٹا دیے گئے۔
11- پتھورا گڑھ میں 27,436 نام ہٹا دیے گئے۔
12- باگیشور میں 13,010 ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔
13- رودرپریاگ میں 10,809 ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔
ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر وجے کمار جوگدنڈے نے ڈرافٹ ووٹر لسٹ کے بارے میں تفصیلات فراہم کیں۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں سات کروڑ ایک لاکھ 33 ہزار 785 ووٹرز کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1.9 ملین (19 لاکھ) ووٹرز کے فارموں میں غلطیاں پائی گئیں ہیں، اور ان سب کو نوٹس جاری کیے جائیں گے۔
جوگدنڈے نے کہا کہ نوٹس جاری کیے جائیں گے اور دعوے اور اعتراضات 14 جولائی سے 11 ستمبر کے درمیان حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے فارم چھ کے بارے میں بھی معلومات فراہم کیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ جن افراد کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں وہ اس فارم کو بھر کر درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، فارم سات کا استعمال کسی نام کو ہٹانے کی درخواست کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور فارم آٹھ کو تفصیلات میں تصحیح کی درخواست کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
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