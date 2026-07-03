بنگال میں ایس آئی آر کے اثرات، سرکاری اسکیم 'اناپورنا یوجنا' سے 26 لاکھ نام کاٹ دیے گئے، وزیر اعلیٰ نے دی جانکاری
اناپورنا یوجنا کے استفادہ کنندگان کو سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب میں سویندو ادھیکاری نے ایک بار پھر سابقہ ترنمول حکومت پر تنقید کی۔
Published : July 3, 2026 at 2:34 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں ایس آئی آر سے خارج ہونے والے افراد پر حکومت کی سختی شروع ہوگئی ہے۔ ان افراد کو سرکاری اسکیموں سے محروم کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ریاست کی اناپورنا یوجنا کے مستفیدین کے لیے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے اعلان کیا کہ اسکیم کے لیے دو کروڑ درخواستیں موصول ہوئیں تھیں جن میں سے 26 لاکھ درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ، "فہرست میں 26 لاکھ نام ایسے افراد کے تھے جو یا تو ہندوستانی شہری نہیں ہیں یا انتخابی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ کچھ فوت ہوچکے تھے، دیگر نقل مکانی کر چکے تھے، اور کچھ تین الگ الگ کھاتوں سے ادائیگیاں بھی وصول کر رہے تھے۔ ہم نے ان تمام ناموں کو فہرست سے خارج کر دیا ہے کیونکہ سرکاری فنڈز ان لوگوں کے لیے جاری نہیں کیے جا سکتے۔
وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ، سی اے اے کے تحت شہریت حاصل کرنے والے پناہ گزینوں کو ادائگیاں جاری رہیں گی۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ، جن لوگوں نے ٹربیونل میں اپیل کی ہے وہ اس وقت تک الاؤنس وصول کرتے رہیں گے جب تک کہ ٹریبونل ان کے ناموں کو ریکارڈ سے باضابطہ طور پر نہیں نکال دیتا۔"
وزیر اعلیٰ نے بدھ کو نیتا جی انڈور اسٹیڈیم میں یہ اناپورنا یوجنا کے سرٹیفکیٹس تقسیم کئے۔ تقریب سے، انہوں نے کہا کہ رقم حقیقی مستفید ہونے والوں کے کھاتوں میں براہ راست جمع کر دی جائے گی، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ 3,000 روپے کی رقم صرف اہل وصول کنندگان کی شناخت کے بعد ہی تقسیم کی جائے گی۔
تقریب میں سویندو ادھیکاری نے ایک بار پھر سابقہ ترنمول حکومت پر تنقید کی جبکہ اناپورنا یوجنا کے فارم بھرنے کے عمل پر بھی وضاحت دی۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ 'لکشمیر بھنڈر' فنڈز حاصل کرنے والے 20 ملین (2 کروڑ) لوگوں میں سے سبھی کو لازمی طور پر اناپورنا یوجنا کی ادائیگی نہیں ملے گی۔
وزیر اعلیٰ نے کہا، "پچھلی انتظامیہ کی جانب سے شروع کی گئی 'لکشمیر بھنڈر' اسکیم کے بارے میں، یہ پتہ چلا کہ 20 ملین مستفید ہونے والوں میں سے 10 لاکھ مرد تھے۔ کیا 'لکشمیر بھنڈر' کی رقم مردوں کے کھاتوں میں جمع کی جانی چاہئے؟ یہ نہ تو بی جے پی کا پیسہ ہے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے ذاتی فنڈز؛ یہ پیسہ مستحق لوگوں کو ملنا چاہیے۔"
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