’’اگر پارٹی کو مجھ پر اعتماد نہیں تو میں عہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں‘‘، ادھو ٹھاکرے جذباتی؛ شنڈے کا جوابی وار
ادھو کا بیان ایسے وقت سامنے آیا جب ان کی پارٹی کے چھ لوک سبھا ارکانِ پارلیمان بغاوت کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔
Published : June 20, 2026 at 6:59 AM IST
ممبئی: شیو سینا کے قیام کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر شیو سینا (یو بی ٹی) کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے پارٹی کے اندر جاری بغاوت کے درمیان ایک جذباتی خطاب میں کہا کہ اگر کارکنوں کو ان پر اعتماد نہیں تو وہ پارٹی صدارت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ممبئی کے شَنمکھانند ہال میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا، ’’اگر پارٹی کا کوئی کارکن اگلا صدر بنتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں شیو سینا کو چوروں کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے قیادت کی کوئی لالچ نہیں، میں عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔‘‘
یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ان کی جماعت کے چھ لوک سبھا ارکانِ پارلیمان بغاوت کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ادھو نے کہا کہ وہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں اور مسلسل حملوں کے باوجود ان کا حوصلہ کمزور نہیں ہوا۔ انہوں نے بی جے پی اور ایکناتھ شنڈے دھڑے پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ بی جے پی اسی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے ارکانِ اسمبلی اور ارکانِ پارلیمان کی توڑ پھوڑ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ’’اگر آپ اپنے بچے پیدا نہیں کر سکتے تو ہمارے بچوں کو کیوں اغوا کر رہے ہیں؟‘‘
ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بننا ان کی مجبوری تھی کیونکہ بی جے پی نے ان کی جماعت سے ’’دھوکہ‘‘ کیا تھا۔ انہوں نے منحرف ارکان کے حلقوں کے ووٹروں سے معذرت بھی کی اور کہا کہ لوگوں نے متحدہ شیو سینا کو ووٹ دیا تھا۔ انہوں نے موجودہ حکمرانوں کے ہندوتوا کو ’’بھونڈوتوا‘‘ (جعلی ہندوتوا) قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے اور ’’آپریشن لوٹس‘‘ جیسی سیاسی سرگرمیاں عوام کا اعتماد مجروح کر رہی ہیں۔
دوسری جانب مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے ادھو ٹھاکرے کے بیان پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا: ’’کتے بھونکتے رہتے ہیں لیکن شکار صرف شیر کرتا ہے۔‘‘ ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شنڈے نے کہا کہ جو کچھ اب تک ہوا وہ صرف ’’ٹریلر‘‘ ہے، اصل منظر ابھی باقی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں بال ٹھاکرے کا خواب پورا ہوا ہے۔
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شنڈے نے مزید کہا کہ پارٹی کی اصل طاقت عام کارکن ہیں، نہ کہ صنعت کار یا بااثر لوگ۔ ان کے مطابق پارٹی میں ٹکٹ اور عہدے سفارش یا دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ کارکنوں کی محنت اور کارکردگی کے مطابق دیے جائیں گے۔ ادھو ٹھاکرے اور ایکناتھ شنڈے کے بیانات نے مہاراشٹر کی سیاست میں جاری رسہ کشی کو مزید تیز کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں شیو سینا کی اندرونی کشمکش ریاست کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔