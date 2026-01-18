راجستھان: ٹونک میں غیر قانونی اسلحہ سازی کی فیکٹری بے نقاب، تین ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں اسلحہ و بارودی مواد ضبط
ٹونک کے ڈی ایس پی مرتیونجے مشرا نے بتایا کہ تینوں ملزمان کو مختلف مقامات سے گرفتار کرکے تین لاکھ روپئے ضبط کئے گئے۔
Published : January 18, 2026 at 4:35 PM IST
ٹونک : راجستھان کے ضلع ٹونک میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی اسلحہ تیار کرنے والی ایک فیکٹری کا پردہ فاش کر دیا۔ اس کارروائی میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ، بارودی مواد اور نقد رقم برآمد کی گئی۔ پولیس کے مطابق، جمعہ کے روز ٹونک ڈسٹرکٹ اسپیشل ٹیم نے ٹونک اور دیولی کے مختلف علاقوں میں بیک وقت چھاپے مارے، جن کے دوران اس غیر قانونی نیٹ ورک کا انکشاف ہوا۔
ٹونک کے ڈی ایس پی مرتیونجے مشرا نے بتایا کہ تینوں ملزمان کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے قبضہ سے تقریباً تین لاکھ روپئے نقد رقم برآمد کی گئی۔ ڈی ایس ٹی انچارج اوم پرکاش چودھری کے مطابق، ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے دعویٰ کیا کہ وہ یہ اسلحہ جانوروں کے شکار کے لیے تیار کر رہے تھے، تاہم پولیس کو خدشہ ہے کہ یہ ہتھیار جرائم پیشہ عناصر کو فروخت کیے جا سکتے تھے، جو سنگین جرائم میں استعمال ہو سکتے ہیں۔
ٹونک سے 6 تلواریں، تقریباً 2.5 کلو گرام 400 پیلیٹس، 32 کلو گرام گن پاؤڈر، 32 کلو گرام پوٹاش، 55 کلو گرام سالٹ پیٹر، 44 کلو گرام سفید بارود، 200 کورڈیکس تار، ایک ایئر گن، 138 پی کیپس اور 71 گن کیپس ضبط کئے گئے۔ جبکہ دیولی علاقہ سے 26 گن ٹرگرز، 35 گن پلیٹس، 163 گن سائٹس، 840 گن کیپس، تقریباً 21 کلو گرام گن پاؤڈر، 21 گن اسپرنگز، 2 سنگل بیرل بندوقیں، ایک ڈبل بیرل بندوق، 6 تلواریں، 3,03,050 روپئے نقد ضبط ہوئے۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت محمد عتیق (65)، ساکن محلہ شورگران (کوٹوالی علاقہ)، راجو لوہار (57)، ساکن پٹو بازار، اور ناز محمد کے طور پر ہوئی ہے۔ قابلِ ذکر ہے کہ اس سے قبل 31 دسمبر کو بھی ٹونک ڈی ایس ٹی نے دو افراد کو گرفتار کر کے 150 کلو امونیم نائٹریٹ، 200 کارتوس اور سیفٹی فیوز تار کے بنڈل برآمد کیے تھے، جو مبینہ طور پر بندی سے ٹونک منتقل کیے جا رہے تھے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اس نیٹ ورک کے دیگر ممکنہ روابط اور اسلحہ کی سپلائی چین کی بھی باریکی سے جانچ کی جا رہی ہے۔