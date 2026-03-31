کانپور میں غیر قانونی کڈنی ٹرانسپلانٹ ریکٹ بے نقاب، اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے خلاف مقدمات درج
ریکٹ مختلف اسپتالوں کا استعمال کرتا تھا تاکہ شک سے بچا جاسکے اور ڈونر و مریض کو الگ الگ اسپتالوں میں داخل کیا جاتا تھا۔
Published : March 31, 2026 at 6:30 PM IST
کانپور : اتر پردیش پولیس نے ایک بڑے غیر قانونی کڈنی ٹرانسپلانٹ ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے جو متعدد ریاستوں میں سرگرم تھا۔ اس معاملے میں کئی اسپتالوں، اداروں اور ان کے منتظمین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ کارروائی ایک شکایت کے بعد شروع ہوئی جس میں ایک مشتبہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ تحقیقات کے دوران کرائم برانچ اور محکمہ صحت کی مشترکہ ٹیموں نے پیر کی دیر رات اہوجا ہاسپٹل، پریہ ہاسپٹل اینڈ ٹراؤما سنٹر اور میڈیلاف ہاسپٹل پر چھاپے مارے۔
اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس (کلیان پور) اشوتوش کمار کے مطابق ڈاکٹر اندرجیت سنگھ اور ڈاکٹر سرجیت سنگھ اہوجا سمیت کئی افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور ان کے خلاف ٹھوس شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمان نے ایک بروکر کے ذریعے اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والے شخص سے 8 سے 9 لاکھ روپے میں کڈنی خریدی اور اسے ایک خاتون مریضہ کو 80 سے 90 لاکھ روپے لے کر ٹرانسپلانٹ کیا۔
پولیس کے مطابق اس ریکٹ میں شامل افراد مختلف اسپتالوں کا استعمال کرتے تھے تاکہ شک سے بچا جا سکے اور ڈونر و مریض کو الگ الگ اسپتالوں میں داخل کیا جاتا تھا۔ ڈونر نے بتایا کہ بروکر شیوم نے اس سودے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کی رقم میں سے 50 ہزار روپے روک لیے، جس کے بعد اس نے پولیس سے رجوع کیا۔
مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ یہ نیٹ ورک کئی ریاستوں تک پھیلا ہوا تھا، جہاں پہلے ڈونرز کو تلاش کیا جاتا، پھر مریضوں سے بھاری رقم طے کی جاتی اور جعلی طبی دستاویزات کے ذریعے آپریشن کیا جاتا تھا۔ پولیس کمشنر رگھوبیر لال کے مطابق اس معاملے میں مزید افراد کے ملوث ہونے کا امکان ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔