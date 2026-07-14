غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن معاملہ: منگلورو اور کولکاتا سے تین دلال گرفتار
منگلوروسٹی پولیس کمشنرسدھیر کمار ریڈی نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو منگلورو لانے کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
Published : July 14, 2026 at 2:32 PM IST
منگلورو: کرناٹک کی منگلورو سٹی پولیس نے حال ہی میں شہر کے اُروا پولیس تھانے کی حدود میں واقع ایک تعمیراتی مقام پر غیر قانونی طور پر مقیم 11 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا تھا۔ اب اس معاملے میں پولیس نے تین دلالوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
منگلورو سٹی پولیس کمشنر سدھیر کمار ریڈی نے بتایا کہ مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے تین اہم دلالوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو منگلورو لائے اور انہیں کام پر لگایا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت معین الدین اسلام، دلاور حسین اور رسول اسلام کے طور پر ہوئی ہے۔ تینوں مغربی بنگال کے رہنے والے ہیں۔
پولیس کمشنر کے مطابق ملزمان شمالی بھارت کی مختلف ریاستوں سے مزدوروں کو کام کے لیے منگلورو لاتے تھے۔ اسی آڑ میں بھارتی مزدوروں کے ساتھ بنگلہ دیش سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو بھی بغیر کسی شک و شبہ کے منگلورو لایا گیا اور تعمیراتی کاموں میں لگایا گیا۔ تحقیقات کے دوران اس سلسلے میں چونکا دینے والی معلومات سامنے آئی ہیں۔
منگلورو میں دو، کولکاتا میں ایک گرفتار
معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے منگلورو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے معین الدین اسلام اور دلاور حسین کو منگلورو سے گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب منگلورو سٹی کے ڈی سی پی (امن و قانون) نے کولکاتا پولیس کے تعاون سے فرار ملزم رسول اسلام کی تلاش کے لیے مشترکہ آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں اسے کولکاتا سے گرفتار کر لیا گیا۔
بین الاقوامی غیر قانونی تارکین وطن کے نیٹ ورک کا شبہ
رسول اسلام کو ٹرانزٹ وارنٹ کے ذریعے منگلورو لانے کے لیے سٹی پولیس کی ایک خصوصی ٹیم مغربی بنگال روانہ ہو چکی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کو منگلورو لا کر سخت پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تحقیقات سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آیا اس مبینہ بین الاقوامی غیر قانونی تارکین وطن کے نیٹ ورک میں مزید افراد بھی شامل ہیں اور کیا ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو ساحلی علاقوں یا دیگر مقامات پر بھی کام پر لگایا گیا ہے۔