آئی آئی ٹی بامبے کے طالب علم کی خودکشی، طلبہ کا کیمپس میں احتجاج
ڈی سی پی نے بتایا کہ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اورصورتحال کے پیشِ نظر کیمپس میں پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔
Published : September 19, 2026 at 8:38 AM IST
ممبئی: آئی آئی ٹی بامبے کے شعبہ 'انرجی سائنس اینڈ انجینئرنگ' کے بی ٹیک سال دوم کے ایک طالب علم نے جمعہ کو خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے بعد، طلبہ کے ایک گروپ نے شدید احتجاج کیا اور انتظامیہ سے احتساب اور شفافیت کا مطالبہ کیا۔ صورتحال اور طلبہ و انتظامیہ کے درمیان جاری بات چیت کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے کیمپس میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ڈی سی پی دتاترے نالاواڈے نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
یہ بات سامنے آئی ہے کہ طالب علم کو جمعرات کو امتحان کے دوران ہال میں موبائل فون استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس نے جوابات تلاش کرنے کی کوشش میں سوالیہ پرچہ 'چیٹ جی پی ٹی' پر اپ لوڈ کیا تھا۔ طالب علم کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی گئی تھی، انسٹرکٹر اور ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ نے اس واقعے کے بارے میں اس سے بات کی تھی، اسے کونسلنگ فراہم کی تھی اور یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کا اس کے تعلیمی کیریئر پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: IIT Powai (IIT Bombay) students hold a late-night protest following the death of a second-year student. pic.twitter.com/6G6L5DzZCp— ANI (@ANI) September 18, 2026
اس کے بعد طالب علم اپنے ہاسٹل کے کمرے میں واپس چلا گیا، جہاں اسی شام وہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ آئی آئی ٹی بامبے کے طلبہ، طالب علم کی موت پر شدید غمزدہ ہیں۔ ادارہ طالب علم کے دوستوں، ہم جماعتوں، اساتذہ اور اس المناک واقعے سے متاثرہ دیگر افراد کو ہر ممکن تعاون فراہم کر رہا ہے۔ حکام موت کی وجہ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | DCP Dattatray Nalawade says, " a student died by suicide at iit powai today. following this, some iit students gathered and began protesting over their demands. efforts are being made by the iit administration to reach an amicable solution through… https://t.co/npWPmxhppn pic.twitter.com/O4tBCMtCYc— ANI (@ANI) September 18, 2026
ڈی سی پی نالاواڈے نے تصدیق کی کہ آج (جمعہ) آئی آئی ٹی پوائی میں ایک طالب علم نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد، آئی آئی ٹی کے کچھ طلبہ اکٹھے ہوئے اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج شروع کر دیا۔ آئی آئی ٹی انتظامیہ تسلی بخش حل تک پہنچنے کے لیے ان سے بات چیت کر رہی ہے۔ طلبہ کے مطالبات کے بارے میں پوچھے جانے پر، ڈی سی پی نے بتایا کہ کچھ اندرونی انتظامی مسائل ہیں، ایسے معاملات جنہیں آئی آئی ٹی انتظامیہ ماضی میں حل کر چکی ہے، اور انتظامیہ طلبہ کے ساتھ فعال طور پر بات چیت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کچھ مظاہرین جائے وقوعہ سے چلے گئے، لیکن کچھ لوگ بات چیت جاری رہنے کے دوران وہیں موجود رہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کچھ طلبہ اب بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Protesting student Ansh says, " we are all deeply saddened. it is shocking... he was one of us, and it feels as though one of our own has been left behind. as for whose fault it is, i don't think we should be blaming anyone at a moment like this...… https://t.co/npWPmxhppn pic.twitter.com/ibJRN6xPTa— ANI (@ANI) September 18, 2026
احتجاج میں شامل ایک طالب علم، پرنے، نے کہا کہ یہ مظاہرہ بار بار پیش آنے والے المناک واقعات کا ردعمل ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ آج ان کے کالج میں خودکشی کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد وہ اکٹھے ہوئے اور انتظامیہ سے احتساب، شفافیت اور جوابات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ کوئی اکا دکا واقعہ نہیں ہے، اس سال ایسے چار واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں سے دو تو صرف گزشتہ دو ماہ کے دوران ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔
طلبہ کے مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے پرنے نے کہا کہ انتظامیہ کا احتساب کیا جانا چاہیے اور اصلاحی اقدامات اٹھائے جانے چاہئیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سب سے پہلے انتظامیہ کو جوابدہ ٹھہرانا ضروری ہے، اور ان پروفیسرز کی سرکوبی کی ضرورت ہے جو طلبہ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ڈین، ڈائریکٹر اور انتظامیہ ایک ایسی رپورٹ فراہم کریں جس میں اس بات کا یقین دلایا گیا ہو کہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی، احتساب اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس بات کی ضمانت دی جائے گی کہ ان کی نگرانی میں ایسے واقعات دوبارہ پیش نہیں آئیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: