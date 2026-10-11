آئی آئی آئی ٹی رانچی میں بی ٹیک طالب علم کی پراسرار موت، کیمپس میں طلبا کا شدید احتجاج

آئی آئی آئی ٹی رانچی میں بی ٹیک طالب علم کی پراسرار موت، کیمپس میں طلبا کا شدید احتجاج
متوفی طالب علم کی شناخت آدتیہ کے نام سے ہوئی ہے جو بہار کے ضلع بھاگلپور (نوگچھیا) کا رہائشی تھا۔
Published : October 11, 2026 at 2:34 PM IST
رانچی : انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی آئی آئی ٹی) رانچی کے ہاسٹل میں بی ٹیک فرسٹ ایئر کے طالب علم کی پراسرار موت کے بعد کیمپس میں ہنگامہ آرائی اور شدید احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ برہم طلبا نے ادارے کی انتظامیہ پر سنگین غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے ڈائریکٹر راجیو شریواستو کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ رانچی کے کھیل گاؤں تھانہ کی حدود میں پیش آیا۔
متوفی طالب علم کی شناخت آدتیہ کے نام سے ہوئی ہے جو بہار کے ضلع بھاگلپور (نوگچھیا) کا رہائشی تھا۔ پولیس کے مطابق ہفتے کی رات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے جب آدتیہ کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رہا، تو ساتھی طلبا نے تشویش کے باعث دروازہ توڑا جہاں وہ بے ہوش پایا گیا۔ اسے فوری طور پر قریبی نجی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ طالب علم کی ہلاکت کے بعد ہاسٹل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور طلبا نے رات بھر دھرنا دیا جو اتوار کی صبح تک جاری رہا۔
مظاہرین نے الزام لگایا کہ کیمپس میں ایمرجنسی طبی سہولیات کا فقدان تھا اور وقت پر آکسیجن سے لیس ایمبولینس میسر نہ ہونے کی وجہ سے آدتیہ کی جان گئی۔ صورتحال اس حد تک خراب تھی کہ ایمبولینس چلانے کے لیے ڈرائیور موجود نہ تھا اور سیکنڈ ایئر کے طلبا خود ایمبولینس چلا کر آدتیہ کو ہسپتال لے گئے۔ طلبا نے ہاسٹل کینٹین کے ناقص معیار، سکیورٹی کیمروں (سی سی ٹی وی) کی کمی اور انتظامی بے حسی کے خلاف مطالبات پورے نہ ہونے پر کھیل گاؤں چوراہا بلاک کرنے کی دھمکی دی ہے۔
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پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی، متوفی کے اہل خانہ کو مطلع کر دیا گیا ہے اور موت کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔