گنگا میں افطار کا معاملہ: ہائی کورٹ نے معافی مانگنے پر آٹھ ملزمان کو ضمانت دے دی
وائرل ویڈیو میں نوجوانوں کو ماہ رمضان میں وارانسی کے پنچ گنگا گھاٹ کے قریب کشتی پر افطار کرتے دکھایا گیا تھا۔
Published : May 16, 2026 at 12:39 PM IST
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے بنارس میں گنگا ندی کے بیچ میں افطار پارٹی اور مبینہ طور پر نان ویجیٹیرین کھانا کھانے کے واقعہ کے سلسلے میں آٹھ ملزمین کو ضمانت دے دی ہے۔ ملزمان نے حلف نامے جمع کراتے ہوئے معافی مانگ لی، جس میں کہا گیا کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہیں اور آئندہ ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ اس یقین دہانی پر بھروسہ کرتے ہوئے عدالت نے انہیں راحت دی۔
یہ معاملہ پہلی بار مارچ 2026 میں اس وقت روشنی میں آیا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں نوجوانوں کے ایک گروپ کو ماہ رمضان میں وارانسی کے پنچ گنگا گھاٹ کے قریب کشتی پر افطار کا کھانا کھاتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ کشتی پر نان ویجیٹیرین کھانا کھایا گیا اور اس کی باقیات کو گنگا میں پھینک دیا گیا، جس سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔
جسٹس راجیو لوچن شکلا نے محمد آزاد علی، محمد تحسیم، نہال آفریدی، محمد توصیف اور محمد انس کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ اس دوران جسٹس جتیندر کمار سنہا نے محمد سمیر، محمد احمد رضا اور محمد فیضان کو ضمانت دے دی۔
سماعت کے دوران ملزمان کی جانب سے عدالت میں جمع کرائے گئے بیان حلفی میں کہا گیا کہ ان کا مقصد کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا۔ مزید کہا گیا کہ ملزمان میں سے کسی کی سابقہ کوئی مجرمانہ تاریخ نہیں رہی ہے۔ دوسری طرف، ریاستی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انوپ ترویدی نے مذہبی مقامات کے تقدس سے متعلق کئی اہم عدالتی نظیروں کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کی۔
تاہم، عدالت نے مشاہدہ کیا کہ گنگا نہ صرف ہندوؤں کے لیے، بلکہ پورے ملک کے لیے عقیدے کی علامت ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ کسی فرد کو گنگا کی بے حرمتی کا حق نہیں ہے۔ اس کے باوجود ملزمان کی جانب سے جمع کرائے گئے معافی اور ضمانتوں کی روشنی میں انہیں ضمانت دی جا رہی ہے۔
اس معاملے میں کل 14 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وارانسی کی اے سی جے ایم کورٹ اور سیشن کورٹ دونوں نے تمام ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ اپنے حکم میں، نچلی عدالت نے مشاہدہ کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو کا گردش کرنا سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنے اور مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے ارادے کی نشاندہی کرتا ہے۔
بی جے پی یووا مورچہ کے ضلع صدر رجت جیسوال کی شکایت کے بعد کوتوالی پولس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ ملزمان کے خلاف بی این ایس کی مختلف دفعات اور آئی ٹی ایکٹ کی دفعہ 67 کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ پولیس تفتیش میں یہ الزام بھی سامنے آیا کہ کشتی چلانے والے کو ڈرانے دھمکانے کے بعد کشتی کو گنگا میں لے جایا گیا۔
ہائی کورٹ میں ابھی بقیہ چھ ملزمین دانش سیفی، نور اسلام، امیر کیفی، محفوظ عالم، محمد احمد، اور محمد اول کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت ہونا باقی ہے۔
