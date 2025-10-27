پہلی بیوی کو طلاق دئے بغیر دوسری شادی کی تو ہوگی جیل، اس ریاست کی حکومت لا رہی ہے سخت قانون
اس قانون کے مطابق پہلی شادی کو منسوخ کیے بغیر دوبارہ شادی کرنے پر سات سال تک کی قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔
Published : October 27, 2025 at 6:58 PM IST
گوہاٹی: آسام میں شادی کے باوجود دوسری شادی کرنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلی ہمانتا بسوا سرما کی حکومت ایک قانون متعارف کروا رہی ہے جس کے تحت طلاق کے بغیر دوسری شادی کرنے والوں کے لیے جیل کی سزا ہو گی۔ اتراکھنڈ نے پہلے ہی اپنے یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کے تحت تعدد ازدواج پر پابندی لگا دی ہے، اور اب آسام حکومت اسی طرح کا سخت قانون متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔
آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے کہا کہ حکومت ریاست میں تعدد ازدواج پر پابندی کے لیے ایک سخت قانون لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ دفعات کی وضاحت کرتے ہوئے، سرما نے کہا کہ مجوزہ قانون کے تحت، جو کوئی بھی عدالت کے ذریعے اپنے شریک حیات کو قانونی طور پر طلاق دیے بغیر دوسری عورت سے شادی کرتا ہے، اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔
जल्द ही असम में अब से बहुविवाह बंद होने वाली है।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 27, 2025
एक से ज्यादा शादी करने पर 7 साल तक के लिए सरकारी मेहमान बनना पर सकता हैं। pic.twitter.com/FJOdmTdl5c
گوہاٹی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، "ہم آسام میں تعدد ازدواج کے خلاف قانون متعارف کرائیں گے۔ یہ قانون 25 نومبر کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ جو کوئی بھی طلاق حاصل کیے بغیر دوسری شادی کرتا ہے اسے سات سال یا اس سے زیادہ کی قید ہو سکتی ہے۔"
آسام کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مجوزہ قانون صنفی مساوات کو فروغ دینے، خواتین کے حقوق کے تحفظ اور شادی کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ریاستی حکومت کی جامع کوششوں کا حصہ ہے۔ سرما نے کہا کہ آسام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کر رہا ہے کہ پرسنل لاز اور سماجی طرز عمل مساوات اور انصاف کے آئینی اصولوں سے ہم آہنگ ہوں۔
ملک میں قانون پہلے سے موجود ہے
ہندوستان میں طلاق کے بغیر دوبارہ شادی کرنا اب بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق پہلی شادی کو منسوخ کیے بغیر دوبارہ شادی کرنے پر سات سال تک کی قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ اصول تمام مذاہب پر لاگو ہوتا ہے، سوائے مسلم پرسنل لا کے، جو مردوں کو محدود شرائط کے ساتھ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔