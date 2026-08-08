گیس کنکشن سے متعلق اگر آپ کے پاس آرہا ہے یہ میسج تو ہو جائیں ہوشیار، ایک کلک پر اکاؤنٹ ہو جائے گا خالی

گیس کنکشن سے متعلق اگر آپ کے پاس آرہا ہے یہ میسج تو ہو جائیں ہوشیار، ایک کلک پر اکاؤنٹ ہو جائے گا خالی
گیس کنکشن کے نام پر 8 لاکھ روپے کا سائبر فراڈ، واٹس ایپ پر اے پی کے فائل بھیجی، انسٹال ہوتے ہی اکاؤنٹ خالی۔
Published : August 8, 2026 at 5:08 PM IST
نئی دہلی/غازی آباد: راج نگر ایکسٹینشن، غازی آباد میں ایک شخص کو گیس کنکشن کاٹنے کی دھمکی دے کر 8 لاکھ روپے کا سائبر اسکام کیا گیا۔ یہ سنسنی خیز معاملہ نند گرام پولیس اسٹیشن کے تحت اورا چمیرا سوسائٹی میں پیش آیا، جہاں متاثرہ سنجے کمار کو دھوکہ بازوں نے نشانہ بنایا۔ واقعے کے دو ماہ بعد پولیس نے متاثرہ کی شکایت پر سائبر کرائم تھانے میں مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے۔
متاثرہ سنجے کمار کے مطابق ان کو اپنے موبائل فون پر گیس منقطع ہونے کے حوالے سے ایک ٹیکسٹ میسج موصول ہوا۔ پیغام میں کہا گیا کہ ان کا گیس کنکشن منقطع ہونے والا ہے۔ ان نے اپنے بل کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے فراہم کردہ موبائل نمبر پر کال کرنے کی درخواست کی۔ سنجے نے پھر ٹیکسٹ میسج میں فراہم کردہ نمبر پر کال کی۔ جعلسازوں نے ان سے کہا کہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ جیسے ہی آپ تھوڑا سا بیلنس جمع کرائیں گے تو کنکشن بحال ہو جائے گا۔ اس دوران دھوکہ بازوں نے متاثرہ شخص سے دعویٰ کیا کہ جمع کی گئی رقم براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں جمع کر کے بل میں ایڈجسٹ کر دی جائے گی۔
سنجے کمار کو بقایا بل یاد نہیں تھا، لیکن کنکشن منقطع ہونے کی پریشانی سے بچنے کے لیے، انہوں نے کال کرنے والے کی ہدایت کے مطابق ادائیگی کرنے کی کوشش کی۔ کال کرنے والے نے کہا، "فکر نہ کریں، ہم آپ کو کمپنی کی درخواست بھیج رہے ہیں۔ آپ اسے انسٹال کر کے اپنا بل آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔" ایک نامور پائپ لائن گیس کمپنی کے نام سے واٹس ایپ کے ذریعے اے پی کے فائل بھیجی گئی۔
فائل ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد، سنجے کمار نے ادائیگی کرنے کے لیے اپنے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات درج کیں۔ اس کے بعد ان کا موبائل فون ہیک کر لیا گیا، لیکن ادائیگی پر کارروائی نہیں ہوئی۔ جب سنجے نے فراہم کردہ نمبر پر کال کی تو کال کرنے والے نے مدد کا بہانہ کرتے ہوئے ان سے اپنی اسکرین شیئر کرنے کو کہا۔ اسکرین شیئر ہونے کے بعد، فون کا کنٹرول کال کرنے والے کو منتقل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ سنجے کچھ سمجھ پاتے ان کو اپنے بینک سے پیسے کٹوانے کے پیغامات موصول ہونے لگے۔ اکاؤنٹ خالی ہونے کے بعد سنجئے کو پتہ چلا کہ وہ سائبر فراڈ کا شکار ہو گئے ہیں۔
سنجئے نے فوری طور پر متعلقہ بینکوں کو فون کرکے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ بلاک کر نے کی درخواست کی، لیکن تب تک دھوکہ بازوں نے تین لین دین میں ان کے اکاؤنٹ سے 8 لاکھ روپے نکال لیے تھے۔ انہوں نے پہلے 2 لاکھ، پھر 5 لاکھ، اور پھر 1 روپئے لاکھ نکالے۔ اے سی پی کرائم امیت سکسینہ کے مطابق متاثرہ کی شکایت پر سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ ان اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کے لیے متعلقہ بینکوں کو ای میلز بھیج دی گئی ہیں جن میں رقم منتقل کی گئی تھی۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
سائبر فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟
اے سی پی کرائم امیت سکسینہ کے مطابق کسی بھی نامعلوم نمبر سے میسجز، لنکس یا اے پی کے فائلز ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک کال یا پیغام کی اطلاع فوری طور پر سائبر ہیلپ لائن یا قریبی سائبر پولیس اسٹیشن کو دیں۔ واضح رہے کہ گیس کمپنیاں کبھی بھی پرائیویٹ نمبرز سے بل اپ ڈیٹ یا فوری طور پر منقطع ہونے کی وارننگ جاری نہیں کرتیں۔ ہمیشہ گیس ایجنسی کی آفیشل ایپ کے ذریعے یا کاؤنٹر پر جا کر کوئی بقایا بیلنس چیک کریں۔