میں ہندو مذہب میں واپس نہیں جاؤں گا اور اپنی بیوی کے لیے قانونی لڑائی لڑوں گا: محمد علی عرف آیوش ملک
اترپردیش کے شاملی میں سٹی سی او جتیندر کمار نے بتایا کہ اس معاملے میں اب تک دو گرفتاریاں کی گئی ہیں۔
Published : June 8, 2026 at 8:20 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 9:03 PM IST
شاملی: اترپردیش کے شاملی میں محمد علی عرف آیوش ملک کے اسلام قبول کرنے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ چار سال قبل ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے نوجوان محمد علی نے اب آگے آکر میڈیا کے سامنے اپنا موقف بیان کیا اور قبول اسلام کے اپنے فیصلے کا کھل کر دفاع کیا۔
اسلام قبول کرنے والے محمد علی (پرانا نام آیوش ملک) نے بتایا کہ ان پر ہندو مذہب میں واپس آنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تاہم اب وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور وہ کسی بھی حالت میں ہندو مذہب میں واپس نہیں آئیں گے۔
محمد علی نے اپنے باپ، ہندو تنظیموں کی طرف سے کیے گئے دعوؤں اور الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اعلانیہ طور پر اپنے فیصلے کا دفاع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ "میں بچپن سے ہی اسلام کی طرف مائل تھا، اور سال 2012 تک میرا ایمان مضبوط ہو گیا تھا۔" بعد ازاں "تقریباً چار سال پہلے میں نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور اسی دوران میں نے چاندنی قریشی سے شادی کی۔
محمد علی نے مزید بتایا کہ ''میں نے موجودہ ماحول کی وجہ سے قبول اسلام کے اپنے فیصلے کو نجی رکھا، لیکن میں پہلے ہی اپنے والدین کو اپنے اس فیصلے اور چاندنی سے شادی کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں۔'' اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ''میں اور میری بیوی دونوں بالغ ہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا، ہمیں وہ کرنے کا قانونی طور پر پورا حق حاصل ہے۔"
انہوں نے کہا کہ میں نے 12 سال پہلے ہی اسلام قبول کرنے کا من بنا لیا تھا، تاہم اس کا انکشاف اپنے گھر والوں کے سامنے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب، جب میری تینوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کو چاندنی سے اپنی شادی اور اسلام قبول کرنے کی جانکاری دی۔ آیوش ملک نے اپنا نام بدل کر محمد علی رکھ لیا ہے اور اپنی دستاویزات میں بھی یہی نام درج کروانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔
واضح رہے کہ پولیس نے اس معاملے میں محمد علی کے والد دیوراج ملک کی طرف سے دائر کی گئی شکایت کی وجہ سے چاندنی قریشی اور ان کے والد اسلام قریشی کو گرفتار کر لیا ہے۔
شاملی میڈیکل اسٹور چلانے والے دیوراج ملک نے کہا کہ "میں اپنے بیٹے کے تعلقات اور اس کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں جانتا تھا اور میں اسے ذاتی طور پر طور پر ہینڈل کر رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو (ہندو مذہب میں) واپس آنے پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔" "وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ لیکن ایک بار جب عید پر نماز پڑھتے ہوئے اس کی تصویریں وائرل ہو گئیں تو اس معاملے میں ہندو تنظیمیں بھی ملوث ہو گئیں، جس کی وجہ سے پولیس نے کارروائی کی۔"
دیوراج ملک کی طرف سے درج کردہ شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے چاندنی قریشی سمیت آٹھ نامزد افراد اور کچھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا۔" دیوراج ملک نے الزام لگایا کہ چاندنی قریشی، ان کے خاندان اور ایک مولانا نے ان کے بیٹے کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔
سٹی سی او جتیندر کمار نے بتایا کہ پورے معاملے میں دو گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ اس معاملے میں ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے، جو پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور باقی گرفتاریاں بھی جلد کی جائیں گی۔
دریں اثنا سخت گیر ہندو مذہبی رہنما یشویر مہاراج نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ صرف چاندنی قریشی اور ان کے والد کی گرفتاری کافی نہیں ہے۔ دیگر ملزمان کو بھی جلد گرفتار کیا جائے۔ پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یشویر مہاراج نے اس معاملے میں شہر کے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر پر بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے۔
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