حیدرآباد: محبت کی شادی کے 50 دن بعد سافٹ ویئر انجینئر کی مبینہ خودکشی، جہیز ہراسانی کا الزام
Published : April 2, 2026 at 6:07 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ کے حیدرآباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں سوشل میڈیا سے شروع ہونے والی محبت کی کہانی المناک انجام پر پہنچ گئی۔ 26 سالہ سافٹ ویئر انجینئر ایشیکا یادو نے شادی کے محض 50 دن بعد مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔
پولیس کے مطابق ایشیکا کا تعلق بہار سے تھا اور ان کی ملاقات تقریباً پانچ سال قبل فیس بک پر نیرج بنسل سے ہوئی تھی۔ یہ دوستی وقت کے ساتھ محبت میں بدل گئی اور دونوں نے اپنے خاندانوں کو راضی کرنے کے بعد 10 فروری کو پٹنہ میں شادی کر لی۔ بعد ازاں وہ حیدرآباد کے علاقے میاپور میں ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھے۔
مییاپور کے انسپکٹر پی شیوا پرساد کے مطابق ایشیکا نے بدھ کے روز یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ متوفیہ کے والدین نے شوہر کے خلاف شکایت درج کرواتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ایشیکا کو اضافی جہیز کے لیے ذہنی طور پر ہراساں کیا جا رہا تھا اور سونا اور ہیرے کے زیورات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ ایشیکا کو مسلسل دباؤ نے انہیں شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کیا گیا۔
پولیس نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ حکام کے مطابق اگر الزامات ثابت ہوئے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔
اگر آپ یا آپ کے جاننے والے کسی ذہنی دباؤ یا خودکشی کے خیالات کا شکار ہیں تو فوری مدد حاصل کریں: سنیہا فاونڈیشن : 04424640050 (24 گھنٹے دستیاب) یا
کال کریں iCall (TISS): 9152987821