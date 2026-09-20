آکسفورڈ اکنامکس گلوبل سٹیز انڈیکس: حیدرآباد کی معاشی ترقی کے امکانات نمایاں
حیدرآباد کا شمار ہندوستانی معیشت کے اہم شہری مراکز میں ہوتا ہے جبکہ 2050 تک بڑی عالمی شہری معیشت بننے کی پیش گوئی کی گئی۔
Published : September 20, 2026 at 8:48 PM IST
حیدرآباد : آکسفورڈ اکنامکس کے گلوبل سٹیز انڈیکس 2026 میں حیدرآباد کو تیزی سے ترقی کرنے والی شہری معیشتوں میں نمایاں مقام حاصل ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حیدرآباد مستقبل میں عالمی شہری معیشت کے اہم مراکز میں شامل ہوسکتا ہے اور طویل مدتی اقتصادی امکانات کے اعتبار سے شہر میں نمایاں ترقی متوقع ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق حیدرآباد کو متوقع جی ڈی پی گروتھ کے اعتبار سے عالمی سطح پر 15واں مقام دیا گیا ہے اور 2050 تک مجموعی عالمی شہری درجہ بندی میں اس کے 58ویں مقام تک پہنچنے کا تخمینہ پیش کیا گیا ہے۔
آکسفورڈ اکنامکس نے 2026 کے گلوبل سٹیز انڈیکس میں دنیا کے 1,000 بڑے شہروں کا جائزہ لیا۔ اس تجزیے میں ماحولیات، معیار زندگی، گورننس و دیگر امور سمیت پانچ بنیادی شعبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایشیا کے بڑے شہر عالمی معاشی ترقی کے رجحانات میں اہم کردار ادا کررہے ہیں، جبکہ چین اور ہندوستان کے شہر آبادی کے بڑے حجم کے ساتھ پیداواری صلاحیت اور آمدنی میں اضافے کی وجہ سے مستقبل میں نمایاں معاشی ترقی دکھا سکتے ہیں۔
آکسفورڈ اکنامکس کے مطابق دہلی، شنگھائی اور بیجنگ اس وقت مجموعی عالمی درجہ بندی میں ٹاپ 100 سے باہر ہیں، لیکن 2050 تک ان شہروں کی جی ڈی پی میں دنیا کے بڑے اضافوں میں شمار ہونے کی توقع ہے۔ تازہ رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کو متوقع جی ڈی پی گروتھ کے اعتبار سے عالمی سطح پر 15ویں مقام پر رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں شہر کو مستقبل میں بڑی شہری معیشت کے طور پر ابھرنے کی صلاحیت رکھنے والا شہر قرار دیا گیا ہے۔
حیدرآباد کی معیشت میں آئی ٹی، فارماسیوٹیکل، لائف سائنسز، خدمات، اسٹارٹ اپس اور دیگر شعبوں کا کردار اہم ہے۔ شہر میں کارپوریٹ اداروں، اعلیٰ تعلیمی مراکز اور ہنرمند افرادی قوت کی موجودگی بھی اس کی شہری معیشت کے اہم عناصر میں شمار ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 55 ہندوستانی شہروں نے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی 100 شہری معیشتوں سے متعلق درجہ بندی میں جگہ بنائی ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ تلگو ریاستوں کے وجئے واڑہ اور وشاکھاپٹنم بھی رپورٹ کے ایمرجنگ سٹیز زمرے میں شامل ہیں۔
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وشاکھاپٹنم کو ان 100 شہروں میں 54واں مقام دیا گیا ہے جن کے مستقبل میں اہم اقتصادی مراکز کے طور پر ابھرنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ آکسفورڈ اکنامکس کے تجزیے میں ہندوستانی شہروں کی ترقی کے حوالے سے یہ نکتہ نمایاں کیا گیا ہے کہ شہری معیشتوں کی ترقی صرف آبادی میں اضافے کا نتیجہ نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں بڑی GDP، کارپوریٹ اداروں کے وسیع نیٹ ورک، جامعات، کاروباری سرگرمیوں اور تیزی سے پھیلتی ہوئی ورک فورس نے ترقی کو تقویت دی ہے۔ اس کے ساتھ پیداواری صلاحیت میں اضافہ بھی شہری اقتصادی ترقی کا ایک اہم عنصر بن رہا ہے۔