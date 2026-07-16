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حیدرآباد: اسکول میں کلمہ اور سورہ فاتحہ یاد کرنے کا ہوم ورک دینے پر ٹیچر برطرف، اسکول کے باہر بی جے پی کا احتجاج

حیدرآباد کے ایک اسکول میں مذہبی آیات کو یاد کرنے کا ہوم ورک دینے کے معاملے میں خاتون ٹیچر کو برطرف کر دیا گیا۔

حیدر آباد کے سعیدآباد میں واقع سکسیس اسکول کے باہر بی جے پی کارکنوں کا احتجاج
حیدر آباد کے سعیدآباد میں واقع سکسیس اسکول کے باہر بی جے پی کارکنوں کا احتجاج (ANI (video Grab))
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By ANI

Published : July 16, 2026 at 4:46 PM IST

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حیدرآباد: حیدرآباد کے چارمینار زون کے ایک پرائیویٹ اسکول نے ایک پرائمری ٹیچر کو اس وقت ملازمت سے برطرف کردیا جب اس نے طلبہ سے ہوم ورک کے طور پر مذہبی آیات یاد کرکے آنے کو کہا۔

سکول انتظامیہ نے مذکورہ ٹیچر کی خدمات کو فوری طور پر ختم کر دیا۔ یہی نہیں معطل ٹیچر پر گروپ کے ساتھ مستقبل میں کسی قسم کی ملازمت کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔

15 جولائی کو برطرفی کے ایک حکم نامے میں، اسکول انتظامیہ نے کہا کہ سعید آباد برانچ میں 'مدر ٹیچر' کے طور پر ان کی خدمات 16 جولائی سے ختم کی جا رہی ہیں۔

پرنسپل کے دستخط شدہ آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ، "مزید، آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں بھی آپ سکسیس گروپ آف ایجوکیشن انسٹی ٹیوشن میں ملازمت کے لیے درخواست دینے کے لیے مستقل طور پر نااہل قرار دی گئی ہیں،"

فرقہ وارانہ کشیدگی کے خوف سے والدین کی جانب سے تشویش کا اظہار کرنے کے بعد پولیس اور اسکول کے حکام نے یہ قدم اٹھایا۔

حکام کے مطابق اس کلاس میں 25 طلبہ تھے، جن میں 24 مسلمان اور ایک ہندو تھا۔ استاد نے پوری کلاس سے کہا کہ وہ روزانہ ہوم ورک کے حصے کے طور پر کلمہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔

یہ تنازع بدھ کی شام کو اس وقت سامنے آیا جب والدین کو کلاس کو تفویض کردہ ہوم ورک کی نوعیت کا پتہ چلا۔

اسائنمنٹ کا جائزہ لینے کے بعد، ہندو طالب علم کے والدین نے فوری طور پر اسکول انتظامیہ اور مقامی پولیس اسٹیشن دونوں سے رابطہ کیا تاکہ مذہبی نصاب کے نفاذ کے خلاف باقاعدہ احتجاج درج کرایا جا سکے۔

چارمینار زون کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ڈی سی پی) کھرے کرن پربھاکر نے واقعات کی ترتیب اور اس کے بعد کی انتظامی کارروائی کے حوالے سے میڈیا سے خطاب کیا:

انھوں نے کہا، "گزشتہ روز ایک واقعہ ہمارے علم میں آیا، اس اسکول میں ایک خاتون ٹیچر نے لکھا کہ سب کو ہوم ورک کے طور پر کلمہ پڑھنا ہے، 25 طلبہ میں سے 24 مسلمان طالب علم تھے، لیکن ایک ہندو طالب علم تھا، یہ تعلیمی پالیسی کے ساتھ ساتھ اسکول پالیسی کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہندو طالب علم کے والدین شام کو تھانے کے ساتھ ساتھ اسکول بھی آئے، اسکول انتظامیہ نے کارروائی کی ہے اور اسکول کے ایم ڈی نے بیان دیا ہے، اور ٹیچر کو برطرف کردیا گیا ہے۔."

واقعے کے بعد مقامی تنظیموں نے اسکول کے احاطے کے قریب جمع ہو کر احتجاج کیا۔ عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے اور فرقہ وارانہ تصادم میں اضافے کو روکنے کے لیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری طور پر علاقے میں سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا۔

ڈی سی پی پربھاکر نے تصدیق کی کہ کسی بھی تشدد کے پھیلنے سے پہلے صورتحال کو کامیابی کے ساتھ قابو میں کر لیا گیا۔ ڈی سی پی نے کہا کہ، "والدین مطمئن ہیں کہ اس معاملے میں کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کسی کو بھی کسی قسم کی ہندو مسلم نفرت یا کسی بھی قسم کی فرقہ پرستی نہیں پھیلانی چاہیے۔ براہ کرم کسی بھی قسم کی افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ اسکول انتظامیہ اور والدین ایک ساتھ ہیں۔"

جائے وقوعہ پر تعینات حفاظتی اقدامات سے خطاب کرتے ہوئے، ڈی سی پی نے مزید کہا، "یہاں احتجاج کے لیے 30 سے ​​زائد افراد کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے اور صورتحال پرامن ہے۔ والدین نے پولیس کو یہ بیان بھی دیا ہے کہ انہیں انتظامیہ کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس معاملے پر کسی قسم کی شکایت درج نہیں کی ہے۔ اگر مزید کسی قسم کی شکایت ہمارے پاس آتی ہے، تو ہم قانونی رائے کی بنیاد پر اس پر کارروائی کریں گے۔"

اسکول انتظامیہ نے اس کے بعد سے سیکولر تعلیمی رہنما خطوط کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعادہ کیا ہے۔

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TAGGED:

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