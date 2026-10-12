ریاض ایئرپورٹ پر حملے میں حیدرآباد کے آئی ٹی انجینئر جاں بحق، فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے
ریاض ایئرپورٹ پر حوثی باغیوں کے حملے میں جاں بحق انجینئر کے گھر کے تین دیگر لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔
Published : October 12, 2026 at 11:35 AM IST
حیدرآباد: سعودی عرب کے ریاض ایئرپورٹ پر ہونے والے حملوں میں حیدرآباد کے 45 سالہ محمد یوسف علی جاں بحق ہو گئے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بتایا کہ اس حملے میں یوسف علی کے دو بیٹوں سمیت خاندان کے تین ارکان بھی زخمی ہوئے ہیں۔ یوسف علی اصل میں حیدرآباد میں مہدی پٹنم کے رہنے والے تھے، وہ دس سال پہلے سعودی عرب گئے تھے اور وہاں بطور آئی ٹی انجینئر کام کر رہے تھے۔
ان کی اہلیہ سمیرا اور تین بچے گزشتہ دو سال سے حیدرآباد کے مہدی پٹنم میں مقیم تھے۔ یوسف علی 15 دن پہلے سعودی عرب سے حیدرآباد آئے تھے اور اسی مہینے کی دو تاریخ کو اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ واپس سعودی عرب روانہ ہوئے تھے۔ سنیچر کے روز یہ خاندان مدینہ منورہ جانے کے ارادے سے ریاض ایئرپورٹ پہنچا ہی تھا کہ وہاں حملہ ہو گیا، جس میں یوسف علی شدید طور پر زخمی ہو گئے۔
UPDATE: It’s been confirmed that Yousuf sahab has passed away in the attack. Innalilahi wa inna ilahir rajioon. His son is undergoing knee surgery, another son is in the hospital and 3 of his toes have been cut off. His daughter and wife are safe. His aunt (chachi) was with them, and suffered injuries to the head but is out of danger. I am in touch with Yousuf’s brother in law in Riyadh and the DCM has assured me that they’re taking care. @DrSJaishankar every possible assistance should be provided to the family. The family is from Mehdipatnam in Hyderabad.— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 11, 2026
انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے سرجری کر کے ان کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ جب ایسا لگا کہ ان کی حالت میں سدھار آ رہا ہے، تو اتوار کی صبح انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے 'ایکس' پر اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ریاض میں مقیم یوسف علی کے بہنوئی نے ان تمام تفصیلات کی تصدیق کی ہے۔
اویسی نے بتایا کہ انہوں نے یہ معاملہ وزیر خارجہ جے شنکر کے علم میں لایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوسف کی اہلیہ اور بیٹی محفوظ ہیں، جب کہ ان کے دو زخمی بیٹوں اور ان کی بھابھی عطیہ سلطانہ کا ابھی علاج چل رہا ہے۔
Further Update regarding Riyadh airport attack: - Our Embassy officials have visited all hospitals where Indian nationals injured in the attack have been admitted. As mentioned earlier, 1 Indian national unfortunately passed away today, 3 are in ICU but stable, 2 more are admitted in normal wards while others have been discharged. - We thank the Saudi authorities for the medical care provided to the injured Indian nationals and assure the families that the Embassy will provide all possible support. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 11, 2026
'خاندان مدینہ جانے کی تیاری کر رہا تھا'
اے آئی ایم آئی ایم رہنما مرزا سمیع اللہ بیگ چاند نے کہا کہ حیدرآباد کے رہائشی 46 سالہ محمد یوسف علی، سعودی عرب کے ریاض ایئرپورٹ پر حوثی میزائل حملے میں جاں بحق ہو گئے، جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ چاند نے بتایا کہ علی سنیچر کی دوپہر کو ہونے والے حملے میں زخمی ہو اس وقت گئے تھے، جب وہ مع خاندان ریاض سے مدینہ منورہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔
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انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی اور مقامی ایم ایل اے ماجد حسین انتظامات کے سلسلے میں خاندان اور بھارتی سفارت خانے کے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اتوار کے روز نیوز ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے چاند نے کہا کہ 'یوسف علی سنیچر کی دوپہر تقریباً 3:00 بجے ریاض ایئرپورٹ پر حوثیوں کے میزائل حملے میں زخمی ہوئے تھے۔
Deeply grieved at the loss of life of an Indian national in the Riyadh attack. My heartfelt condolences to the bereaved family. The Embassy will extend all possible assistance.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 11, 2026
وہ اپنی اہلیہ، تین بچوں اور ایک رشتہ دار کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے۔ تقریباً 15 دن پہلے میں ان سے ہماری مسجد میں ملاقات ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ ریاض میں بطور آئی ٹی پروفیشنل کام کر رہے تھے، لیکن وہ 15 دن پہلے حیدرآباد آئے تھے تاکہ اپنے خاندان کو عمرہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ گزشتہ روز وہ ریاض سے مدینہ جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔'
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