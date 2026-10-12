ETV Bharat / state

ریاض ایئرپورٹ پر حملے میں حیدرآباد کے آئی ٹی انجینئر جاں بحق، فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے

ریاض ایئرپورٹ پر حوثی باغیوں کے حملے میں جاں بحق انجینئر کے گھر کے تین دیگر لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔

Hyderabad resident died in Riyadh airport attack
جاں بحق انجینئر محمد یوسف علی (File Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 12, 2026 at 11:35 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: سعودی عرب کے ریاض ایئرپورٹ پر ہونے والے حملوں میں حیدرآباد کے 45 سالہ محمد یوسف علی جاں بحق ہو گئے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بتایا کہ اس حملے میں یوسف علی کے دو بیٹوں سمیت خاندان کے تین ارکان بھی زخمی ہوئے ہیں۔ یوسف علی اصل میں حیدرآباد میں مہدی پٹنم کے رہنے والے تھے، وہ دس سال پہلے سعودی عرب گئے تھے اور وہاں بطور آئی ٹی انجینئر کام کر رہے تھے۔

ان کی اہلیہ سمیرا اور تین بچے گزشتہ دو سال سے حیدرآباد کے مہدی پٹنم میں مقیم تھے۔ یوسف علی 15 دن پہلے سعودی عرب سے حیدرآباد آئے تھے اور اسی مہینے کی دو تاریخ کو اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ واپس سعودی عرب روانہ ہوئے تھے۔ سنیچر کے روز یہ خاندان مدینہ منورہ جانے کے ارادے سے ریاض ایئرپورٹ پہنچا ہی تھا کہ وہاں حملہ ہو گیا، جس میں یوسف علی شدید طور پر زخمی ہو گئے۔

انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے سرجری کر کے ان کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ جب ایسا لگا کہ ان کی حالت میں سدھار آ رہا ہے، تو اتوار کی صبح انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے 'ایکس' پر اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ریاض میں مقیم یوسف علی کے بہنوئی نے ان تمام تفصیلات کی تصدیق کی ہے۔

اویسی نے بتایا کہ انہوں نے یہ معاملہ وزیر خارجہ جے شنکر کے علم میں لایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوسف کی اہلیہ اور بیٹی محفوظ ہیں، جب کہ ان کے دو زخمی بیٹوں اور ان کی بھابھی عطیہ سلطانہ کا ابھی علاج چل رہا ہے۔

'خاندان مدینہ جانے کی تیاری کر رہا تھا'

اے آئی ایم آئی ایم رہنما مرزا سمیع اللہ بیگ چاند نے کہا کہ حیدرآباد کے رہائشی 46 سالہ محمد یوسف علی، سعودی عرب کے ریاض ایئرپورٹ پر حوثی میزائل حملے میں جاں بحق ہو گئے، جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ چاند نے بتایا کہ علی سنیچر کی دوپہر کو ہونے والے حملے میں زخمی ہو اس وقت گئے تھے، جب وہ مع خاندان ریاض سے مدینہ منورہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔

متعلقہ خبر: ریاض ایئرپورٹ پر حوثیوں کے تازہ حملے میں 12 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی: سعودی حکام

انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی اور مقامی ایم ایل اے ماجد حسین انتظامات کے سلسلے میں خاندان اور بھارتی سفارت خانے کے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اتوار کے روز نیوز ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے چاند نے کہا کہ 'یوسف علی سنیچر کی دوپہر تقریباً 3:00 بجے ریاض ایئرپورٹ پر حوثیوں کے میزائل حملے میں زخمی ہوئے تھے۔

وہ اپنی اہلیہ، تین بچوں اور ایک رشتہ دار کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے۔ تقریباً 15 دن پہلے میں ان سے ہماری مسجد میں ملاقات ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ ریاض میں بطور آئی ٹی پروفیشنل کام کر رہے تھے، لیکن وہ 15 دن پہلے حیدرآباد آئے تھے تاکہ اپنے خاندان کو عمرہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ گزشتہ روز وہ ریاض سے مدینہ جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔'

یہ بھی پڑھیں: عمان کے ساحل پر ٹینکر پر ڈرون حملہ، 9 ہندوستانی ملاح بحفاظت ریسکیو، دو لا پتہ: وزیر جہاز رانی

TAGGED:

HYDERABAD RESIDENT DIES
हैदराबाद आईटी इंजीनियर की मौत
حیدرآباد آئی ٹی انجینئر کی موت
ریاض ایئرپورٹ حملہ
RIYADH AIRPORT ATTACK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.