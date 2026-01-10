حیدرآباد پولیس نے سائبر فراڈ متاثرین کے لیے ’سی-متر‘ ورچوئل ہیلپ ڈیسک کا آغاز کر دیا
ڈیجیٹل جرائم کا سامنا کرنے والے شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کے مقصد سے حیدرآباد پولیس نے اپنی نوعیت کا پہلا اقدام کیا ہے۔
Published : January 10, 2026 at 1:43 PM IST
حیدرآباد: سائبر فراڈ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر حیدرآباد پولیس نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ’’سی-مترا‘‘ نامی ورچوئل ہیلپ ڈیسک کا آغاز کیا ہے، جس کے ذریعے شہری پولیس اسٹیشن جائے بغیر ایف آئی آر درج کرا سکیں گے۔ یہ سہولت جمعہ کو بشیرباغ میں واقع سنٹرل کرائم اسٹیشن میں پولیس کمشنر وی سی سجنار کی موجودگی میں شروع کی گئی۔
حیدرآباد پولیس کے مطابق یہ ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے، جس کا مقصد ڈیجیٹل جرائم جیسے او ٹی پی فراڈ، ڈیجیٹل گرفتاری، سرمایہ کاری اور ٹریڈنگ اسکیموں میں دھوکہ دہی کے شکار افراد کو فوری راحت فراہم کرنا ہے۔ تین لاکھ روپے سے کم رقم کے معاملات زیرو ایف آئی آر کے طور پر درج کیے جائیں گے، جبکہ بڑی رقم کے معاملات سائبر کرائم پولیس اسٹیشن منتقل ہوں گے۔ سائبر فراڈ کے متاثرین کی مدد کے لیے ایک ورچوئل ہیلپ ڈیسک کا آغاز جمعہ کو حیدرآباد پولیس نے ذاتی طور پر کسی پولیس اسٹیشن کے بغیر ایف آئی آر درج کرنے میں کیا۔
یہ بھی پڑھیں:بہار میں بین الاقوامی سائبر گینگ کا پردہ فاش، پاکستان کنکشن کا انکشاف
سی-مترا کی ٹیم مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے شکایت کا مسودہ تیار کرے گی تاکہ قانونی اصطلاحات سے ناواقف افراد کو سہولت مل سکے۔ اس اقدام کو ملک میں "اپنی نوعیت کی پہلی پہل" قرار دیا جا رہا ہے تاکہ ڈیجیٹل جرائم بشمول OTP فراڈ، ڈیجیٹل گرفتاریاں، اور سرمایہ کاری اور تجارت سے متعلق گھوٹالوں کا سامنا کرنے والے شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ پولیس نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ سی-مترا کے نام پر آنے والی جعلی کالز سے محتاط رہیں اور صرف سرکاری نمبر پر ہی اعتماد کریں۔