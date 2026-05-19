حیدرآباد: سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد والوں کی اب خیر نہیں، پولیس نے لگایا اے آئی سے چلنے والے سسٹم کا پہرہ
'ایس او سی ای وائی ای' نام کا یہ سسٹم اشتعال انگیز مواد کو ٹریک کرنے کے علاوہ دیگر جرائم پر بھی نظر رکھتا ہے۔
Published : May 19, 2026 at 5:09 PM IST
حیدرآباد: شہری سکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک بڑی تکنیکی چھلانگ میں حیدرآباد سٹی پولیس نے "سوشل میڈیا آبزرویشن اینڈ سائبر انٹیلی جنس" (SOCEYE) کے نام سے مصنوعی ذہانت سے چلنے والا ایک سرویلنس پلیٹ فارم متعارف کرایا ہے۔ یہ نیا نظام مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نفرت انگیز تقاریر، غلط معلومات اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے والے سماج دشمن عناصر کی شناخت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
سٹی پولیس کے آئی ٹی (انفارمیشن ٹیکنالوجی) ونگ کے ذریعہ شروع کیے گئے اس اقدام کا اصل مقصد نفرت پر مبنی جرائم کو روکنا اور امن و امان کو برقرار رکھنا ہے۔ اے آئی سے چلنے والے اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے پولیس نے نفرت انگیز جرائم کی روک تھام کی جانب ایک اور قدم آگے بڑھا ہے۔ پولیس نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے تہواروں، بڑے عوامی پروگراموں مظاہروں اور ریلیوں کے دوران جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہے۔
حیدرآباد کمشنر آف پولیس (سی پی) وی سی سجنار کے مطابق، "ایس او سی ای وائی ای'' متعدد ذرائع سے حاصل کردہ معلومات بشمول ڈائل 100 کالز، فیلڈ انٹیلی جنس رپورٹس، اور اہم واقعات کے ڈیٹا کو ایک سنگل انٹیلیجنٹ ڈیش بورڈ میں اکٹھا کرتا ہے۔ یہ زمین پر موجود افسران کو حقیقی وقت میں حالات سے متعلق آگاہی حاصل کرنے اور ابھرتے ہوئے خطرات کا زیادہ مؤثر طریقے سے تدارک کرنے کے قابل بناتا ہے۔"
مجرمانہ نیٹ ورکس کا سراغ لگانا
حکام نے بتایا کہ 'ایس او سی ای وائی ای' جدید تجزیاتی ٹولز سے لیس ہے جو بار بار مجرموں کی شناخت کرنے اور متنازع مواد کو آن لائن بڑھانے کے لیے ذمہ دار نیٹ ورکس کا سراغ لگانے کے قابل ہے۔ یہ ڈیجیٹل نمونوں اور بات چیت کا مطالعہ کرکے، یہ نظام غلط معلومات پھیلانے یا بدامنی کو ہوا دینے کی مربوط کوششوں کو بے نقاب کرسکتا ہے۔ یہ سسٹم، سوشل میڈیا انٹیلی جنس (SOCMINT) اور اوپن سورس انٹیلی جنس (OSINT) کے طریقہ کار کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جدید سائبر کرائم کی تحقیقات میں تیزی سے اہم ہو گئے ہیں۔
آزمائش کے دوران ابتدائی کامیابی
پولیس حکام نے انکشاف کیا کہ اس سسٹم نے اس سال کے شروع میں اپنے آزمائشی مرحلے کے دوران پہلے ہی متاثر کن نتائج فراہم کر چکا ہے۔ پرانا پل چوراہے کے قریب کشیدگی کے دوران، 'ایس او سی ای وائی ای' نے مبینہ طور پر نفرت اور اشتعال سے متعلق 85 پوسٹس کا پتہ لگایا اور انہیں ہٹانے میں سہولت فراہم کی جو آن لائن گردش کر رہی تھیں۔ گوڈیمالکاپور میں ایک اور حساس مذہبی تنازع میں، اس سسٹم نے 126 قابل اعتراض پوسٹوں کی نشاندہی کی اس سے پہلے کہ صورت حال مزید بگڑ جائے۔
اشتعال انگیز مواد کو ٹریک کرنے کے علاوہ، پلیٹ فارم منشیات کی اسمگلنگ، سائبر غنڈہ گردی، تعاقب، بچوں کے جنسی استحصال کے مواد، اور خواتین کی حفاظت سے متعلق امور پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اس کی اہم خصوصیات میں آن لائن خطرات کی شدت کی درجہ بندی کرنا اور ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا کمپنیوں کو خودکار طور پر قابل اعتراض پوسٹس کی اطلاع دینے کی صلاحیت شامل ہے۔
عوامی شکایات کی نگرانی
اس نظام کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت اس کا شکایات کی نگرانی کا طریقہ کار ہے۔ شہری یا عوامی تحفظ کے مسائل کے حوالے سے شہریوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر اٹھائی گئی شکایات کو منفرد ٹریکنگ نمبرز تفویض کیے جاتے ہیں، جو حکام کو حل ہونے تک ان کی نگرانی کرنے کے قابل بناتے ہیں۔
واضح رہے کہ حیدرآباد میں ہونے والے مظاہروں، ریلیوں اور جلوسوں کو ٹریک کرنے کے لیے "ایونٹ بیسڈ مانیٹرنگ" سسٹم کو بھی مربوط کیا گیا ہے۔ ان کی مدد سے مخصوص مطلوبہ الفاظ اور آن لائن مباحثوں کی نگرانی کرکے، پولیس ممکنہ فلیش پوائنٹس کا اندازہ لگا سکتی ہے اور فعال طور پر جواب دے سکتی ہے۔
سجنار نے کہا کہ "اے آئی پر مبنی نظام جرائم کی روک تھام کی صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہوئے پولیس فورس پر بوجھ کو نمایاں طور پر کم کرے گا۔" انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ سسٹم حیدرآباد میں امن کو برقرار رکھنے اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے۔
