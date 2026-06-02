پون کلیان کو حیدرآباد میں میٹنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا، سائبرآباد پولیس کو کس بات کا تھا ڈر؟
سکیورٹی اور لاء اینڈ آرڈر کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے، حیدرآباد پولیس نے پون کلیان کی پارٹی کے اجلاس پر پابندی لگا دی۔
Published : June 2, 2026 at 9:47 AM IST
حیدرآباد: جنا سینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان کی مہتواکانکشی میٹنگ، "تلنگانہ نو نرمان سنکلپا سبھا - جنا سینا سادک سمیلانم" کو سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے سائبرآباد پولیس نے آخری لمحات میں روک دیا ہے۔ پون کلیان منگل 2 جون کو تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر گچی باؤلی کے آئی ٹی ہب میں اپنے کارکنوں کے ساتھ یہ اہم میٹنگ کرنے والے تھے۔ یہ تنازعہ اب ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق جنا سینا پارٹی کے جنرل سکریٹری تلوری رام نے پولیس کو ایک درخواست دی تھی جس میں میٹنگ کی اجازت مانگی گئی تھی۔ پارٹی نے یہ اندرونی اجلاس 2 جون کو سہ پہر 3:00 بجے سے 9:00 بجے تک منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس میں تقریباً 2,000 سرکردہ قائدین اور کارکنان کی شرکت متوقع ہے۔ درخواست کا جائزہ لینے کے بعد، سیریلنگمپلی زون کے ڈی سی پی سرینواس نے ایک سرکاری حکم جاری کیا جس میں کہا گیا کہ میٹنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
پولیس نے بتایا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ پروفیسر کے ناگیشور کے تبصروں پر آندھرا پردیش میں درج مقدمات نے تلنگانہ میں تناؤ پیدا کیا تھا۔ مزید برآں، انہوں نے نوٹ کیا کہ آندھرا پردیش کے کچھ سیاست دانوں کے بیانات نے تلنگانہ کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کے نتیجے میں، انہوں نے اشارہ دیا کہ ریاست بھر میں مظاہرے اور جوابی تحریکیں شروع ہونے کا امکان ہے۔
ڈی سی پی نے بتایا کہ چونکہ یہ میٹنگ تلنگانہ ریاست کے قیام کے دن کی تقریبات کے ساتھ تھی، اس لیے بڑے پیمانے پر احتجاج، مظاہرے اور ٹریفک جام ہونے کا امکان تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان حالات میں اجلاس منعقد کرنے سے امن عامہ کو درہم برہم ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ مزید برآں، پنڈال کی انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ تقریباً 2,000 لوگوں کی گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی جگہ ناکافی تھی۔
دوسری طرف پارٹی لیڈر مہیندر ریڈی نے واضح کیا کہ یہ کوئی عوامی ریلی نہیں تھی بلکہ محض ایک اندرونی میٹنگ تھی۔ انہوں نے اجازت کی ضرورت پر سوال اٹھاتے ہوئے دلیل دی کہ چونکہ یہ محض ایک میٹنگ تھی، اس لیے صرف پولیس کو اطلاع دینا ہی کافی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے بغیر کسی معقول وجہ کے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ پارٹی نے ضروری منظوری حاصل کرنے کے لیے اب ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔