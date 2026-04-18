حیدرآباد میں “آپریشن سیف اسکول”؛ تعلیمی اداروں کے قریب تمباکو فروخت کرنے والی 558 دکانوں پر چھاپے
تقریباً 500 تعلیمی اداروں کے اطراف قائم 558 پان شاپس پر چھاپے مارے گئے۔ جبکہ مہم میں 5 ہزار سے زائد اہلکاروں نے حصہ لیا،
Published : April 18, 2026 at 7:52 PM IST
حیدرآباد : حیدرآباد پولیس نے ہفتہ کے روز شہر بھر میں تعلیمی اداروں کے قریب تمباکو مصنوعات فروخت کرنے والی پان شاپس کے خلاف ایک خصوصی مہم چلائی۔ اس کارروائی کو “آپریشن سیف اسکول” کا نام دیا گیا، جس کا مقصد طلبا کو نشہ آور اشیاء سے محفوظ رکھنا ہے۔
اس مہم کے تحت تقریباً 500 تعلیمی اداروں کے اطراف قائم 558 پان شاپس پر چھاپے مارے گئے۔ اس بڑے آپریشن میں 5 ہزار سے زائد اہلکاروں نے حصہ لیا، جن میں حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ کے افسران کے علاوہ ریونیو اور دیگر سرکاری محکموں کے اہلکار بھی شامل تھے۔
پولیس کمشنر وی سی سجنار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دکاندار تعلیمی اداروں سے 100 گز کے اندر تمباکو مصنوعات فروخت کر رہے ہیں، جو قانوناً ممنوع ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سی او ٹی پی اے اور جوینائل جسٹس ایکٹ کے تحت اس فاصلے کے اندر تمباکو کی فروخت پر پابندی ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پولیس نے بچوں میں سگریٹ، پان مسالہ اور دیگر تمباکو مصنوعات کے استعمال کے متعدد واقعات ریکارڈ کیے ہیں، جن کی ویڈیوز جلد میڈیا کو جاری کی جائیں گی۔
کمشنر کے مطابق نکوٹین کو اکثر “گیٹ وے ڈرگ” کہا جاتا ہے، اس لیے یہ کارروائیاں بچوں کے تحفظ کے لیے کی جا رہی ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں اور آئندہ تعلیمی سال میں مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔
انہوں نے تعلیمی اداروں کی انتظامیہ پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے اطراف میں ایسی دکانوں کے قیام کو روکنے کی ذمہ داری ادا کریں، جبکہ پان شاپ مالکان کو ہدایت دی گئی کہ وہ تعلیمی اداروں کے قریب تمباکو مصنوعات فروخت نہ کریں۔