حیدرآباد میں بڑا حادثہ: دو کاروں سے ٹکرانے کے بعد پٹرول ٹینکر الٹ گیا، تیل پھیلنے کے بعد ہائی الرٹ
حیدرآباد کے پیڈا عنبرپیٹ کے قریب پیٹرول ٹینکر الٹنے سے بڑا حادثہ پیش آیا۔ پیٹرول لیک ہونے کے بعد ہائی الرٹ جاری۔ پوری کہانی پڑھیں
Published : June 5, 2026 at 12:22 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے مضافات میں پیڈا عنبرپیٹ کے قریب ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ ایک تیز رفتار پٹرول ٹینکر سامنے سے دو کاروں سے ٹکرا گیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں کاریں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ پیٹرول سے بھرا ٹینکر بے قابو ہوکر سڑک پر الٹ گیا۔ خوش قسمتی سے کار میں سوار افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔
جائے وقوعہ پر افراتفری
ٹینکر کے الٹتے ہی جائے وقوعہ پر چیخ و پکار اور افراتفری مچ گئی۔ ایک شخص کیبن کے اندر بری طرح پھنس گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے مقامی لوگوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ کافی کوشش کے بعد کیبن میں پھنسے شخص کو نکال لیا گیا۔ اس کی ٹانگ پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔
پیٹرول لیک ہونے سے دھماکے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
ٹینکر الٹنے کے بعد اس میں سے پیٹرول رسنے لگا۔ حکام سڑک پر پٹرول بہتا دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ ایک چھوٹی چنگاری بھی بڑا دھماکہ کر سکتی تھی۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حکام نے پورے علاقے میں ’ہائی الرٹ‘ کا اعلان کر دیا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پولیس نے سیکورٹی کے سخت انتظامات کرتے ہوئے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔
نیشنل ہائی وے پر طویل ٹریفک جام
اس خوفناک حادثے کی وجہ سے وجئے واڑہ-حیدرآباد قومی شاہراہ پر ٹریفک مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ سیکنڈوں میں ہائی وے پر گاڑیوں کی کلومیٹر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مرطوب موسم میں پھنسے مسافر پریشان نظر آئے۔ ہر طرف سینگ بج رہے تھے۔ ٹریفک جام پر قابو پانے کے لیے پولیس نے چارج سنبھال لیا۔ نیشنل ہائی وے پر ٹریفک روک دی گئی اور تمام گاڑیوں کو سروس روڈ کی طرف موڑ دیا گیا۔