حیدرآباد میں دل دہلا دینے والا حادثہ، تیز رفتار ٹرک نے خاتون کو 5 کیلومیٹر تک گھسیٹ دیا، عائشہ جاں بحق
حکام کے مطابق حادثے کے بعد میاں بیوی گاڑی کے نیچے پھنس گئے، تاہم ڈرائیور نے گاڑی روکنے کے بجائے اسے دوڑاتا رہا۔
Published : April 5, 2026 at 7:19 PM IST
حیدرآباد: شہر کے مصروف علاقے مادھاپور میں ہفتہ کی نصف شب ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک تیز رفتار ٹرک نے اسکوٹر سوار خاتون کو ٹکر مار کر تقریباً پانچ کیلومیٹر تک گھسیٹا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ مائنڈ اسپیس انڈر پاس کے قریب پیش آیا، جہاں 26 سالہ عبدالباسط اور ان کی 22 سالہ اہلیہ عائشہ اسکوٹی پر سوار ہو کر کوکٹ پلی سے فلم دیکھنے کے بعد مہیشورم میں اپنے گھر واپس جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے انہیں ٹکر مار دی۔
حکام کے مطابق حادثے کے بعد دونوں میاں بیوی گاڑی کے نیچے پھنس گئے، تاہم ڈرائیور نے گاڑی روکنے کے بجائے اسے جوبلی ہلز کی جانب دوڑاتا رہا۔ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب کچھ نوجوانوں نے گاڑی کو اسکوٹی سمیت گھسیٹتے ہوئے دیکھا اور اس کا تعاقب کیا۔ کئی کلومیٹر پیچھا کرنے کے بعد انہوں نے ٹرک کو روک لیا، تاہم ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جبکہ اس کا معاون مقامی افراد کے ہتھے چڑھ گیا، جسے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔
دونوں زخمیوں کو فوری طور پر اے آئی جی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے عائشہ کو مردہ قرار دے دیا، جبکہ عبدالباسط شدید زخمی ہونے کے باوجود بچ گئے کیونکہ وہ ٹکر کے بعد خود کو گاڑی سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ جوڑا کیرالا سے تعلق رکھتا تھا اور گزشتہ دو برس سے حیدرآباد میں مقیم تھا۔ عبدالباسط ایک ملابار کمپنی میں ایکسپورٹ انچارج کے طور پر کام کرتے ہیں۔
عائشہ کے والد کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مفرور ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ اہل خانہ نے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔