2017 کے جنسی زیادتی کیس میں حیدرآباد کے جم ٹرینر کو 20 سال قیدِ بامشقت کی سزا
شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ ملزم جنوری 2015 سے جم کے لیڈیز ٹوائلٹ کے اندر اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا۔
Published : November 28, 2026 at 3:30 PM IST
رنگا ریڈی: تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کی ایک عدالت نے جمعہ کے روز سائبرآباد کے رائے درگم پولیس اسٹیشن میں درج 2017 کے جنسی زیادتی کے ایک مقدمے میں جم ٹرینر کو 20 سال قیدِ بامشقت کی سزا سنائی اور 8,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ استغاثہ کے مطابق، سزا یافتہ مجرم کی شناخت محمد معظم علی ساکن جیوتی نگر، مہدی پٹنم (حیدرآباد) کے طور پر ہوئی ہے، جو واقعے کے وقت گچی باؤلی کے ایک کمپلیکس میں واقع جم میں ٹرینر کے طور پر کام کر رہا تھا۔
نومبر 2014 میں ایک گھریلو خاتون نے بطور رکن اس جم میں شمولیت اختیار کی تھی۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ ملزم جنوری 2015 سے جم کے لیڈیز ٹوائلٹ کے اندر اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کے بعد خاتون نے جم جانا چھوڑ دیا، تاہم علی اس کے فلیٹ پر آنا شروع ہو گیا، جہاں وہ ہنگامہ آرائی کرتا اور جارحانہ رویہ اختیار کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق، ملزم نے خاتون کا موبائل فون چھین لیا، زبردستی اس کے فنگر پرنٹس حاصل کیے اور کیو آر کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے واٹس ایپ، ای میلز، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر ڈیجیٹل رابطوں تک رسائی حاصل کر کے ان کی نگرانی شروع کر دی۔
اس نے متاثرہ خاتون کی برہنہ تصاویر اس کے شوہر کو بھیجنے کی دھمکی دیتے ہوئے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس نے بات نہ ماننے کی صورت میں خاتون کے اہلِ خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ مبینہ ہراسانی کی تاب نہ لاتے ہوئے خاتون نے 11 فروری 2017 کو تمام واقعات سے اپنے شوہر کو آگاہ کیا اور بعد ازاں 13 فروری 2017 کو رائے درگم پولیس سے رجوع کیا۔ تفتیش کے دوران تفتیشی افسر نے گواہوں کے بیانات قلمبند کیے، سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد اکٹھے کیے، مادی اشیاء ضبط کیں اور 15 فروری 2017 کو ملزم کو گرفتار کر لیا۔
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تفتیش مکمل کرنے کے بعد پولیس نے عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔ مکمل عدالتی کارروائی (ٹرائل) کے بعد ایل بی نگر میں رنگا ریڈی ضلع کی 13ویں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ایم وانی نے جمعہ کے روز حتمی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے متاثرہ خاتون کو 3 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔