حیدرآباد تین میونسپل کارپوریشنز میں تقسیم: جی ایچ ایم سی، سی ایم سی اور ایم ایم سی کی تشکیل
او آر آر حدود میں آنے والا تقریباً دو ہزار مربع کلومیٹر پر محیط علاقہ تین الگ کارپوریشنز کے تحت انتظامی خدمات حاصل کرے گا۔
Published : February 11, 2026 at 1:28 PM IST
حیدرآباد: گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن (جی ایچ ایم سی) کی انتظامی ساخت میں ایک بڑی تبدیلی کرتے ہوئے حکومتِ تلنگانہ نے اسے تین علیحدہ میونسپل کارپوریشنز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتظامی سہولت اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے مقصد سے مجموعی طور پر 300 ڈویژنز پر مشتمل نئے انتظامی ڈھانچے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔
نئے انتظامی نظام کے تحت موجودہ جی ایچ ایم سی کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:
1. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن (جی ایچ ایم سی)
2. سائبرآباد میونسپل کارپوریشن (سی ایم سی)
3. ملکاجگیری میونسپل کارپوریشن (ایم ایم سی)
او آر آر (آؤٹر رنگ روڈ) کی حدود میں آنے والا تقریباً دو ہزار مربع کلومیٹر پر محیط علاقہ اب تین الگ کارپوریشنز کے تحت انتظامی خدمات حاصل کرے گا۔ اس سے قبل جی ایچ ایم سی کے 150 ڈویژنز تھے جن کی ازسرِ نو حد بندی کے بعد تعداد 243 ہوگئی۔ مزید برآں ضم شدہ کارپوریشنز اور بلدیات سے 57 نئے ڈویژنز شامل کیے گئے، یوں مجموعی تعداد 300 تک پہنچ گئی۔
حکومت نے جی ایچ ایم سی ایکٹ 1955 کی دفعہ 3(1) کے تحت تینوں نئی کارپوریشنز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ آئندہ بلدیاتی انتخابات کے بعد تینوں کارپوریشنز میں علیحدہ میئر اور ڈپٹی میئر منتخب کیے جائیں گے۔
دو سال قبل حکومت نے او آر آر کی حدود کو "تلنگانہ کور اربن ریجن" (ٹی سی یو آر) قرار دیتے ہوئے پورے علاقے میں یکساں انتظامی نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسی سلسلے میں 51 دیہاتوں اور قریبی بلدیات کو ضم کیا گیا تھا۔ گزشتہ برس بلدی اداروں کی مدت ختم ہونے کے بعد 20 بلدیات اور 7 کارپوریشنز کو جی ایچ ایم سی میں شامل کیا گیا اور نئی حد بندیاں مکمل کی گئیں۔
نئی تقسیم کے مطابق:
- سائبرآباد میونسپل کارپوریشن میں کوکٹ پلی، شیرلنگم پلی اور قطب اللہ پور زون شامل ہوں گے۔
- ملکاجگیری میونسپل کارپوریشن میں اپّل، ایل بی نگر اور ملکاجگیری زون شامل کیے گئے ہیں۔
- جی ایچ ایم سی کے تحت خیرت آباد، چارمینار، سکندرآباد، گولکنڈہ، شمشاد آباد اور راجندر نگر سمیت اہم زون برقرار رہیں گے۔
اہم سرکاری عمارات جیسے وزیر اعلیٰ کی کیمپ آفس، سکریٹریٹ، اسمبلی، کونسل اور ائیرپورٹ بدستور جی ایچ ایم سی کے دائرہ اختیار میں رہیں گے۔ کمشنر آر وی کرنن نے واضح کیا ہے کہ جی ایچ ایم سی ہی دارالحکومت کی مرکزی بلدیہ کے طور پر برقرار رہے گی۔
انتظامی سطح پر آر وی کرنن جی ایچ ایم سی کے کمشنر رہیں گے جبکہ سائبرآباد کے لیے جی سُرجنا اور ملکاجگیری کے لیے ٹی وِنئے کرشنا ریڈی کو کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ واٹر بورڈ کی حدود بھی او آر آر تک توسیع دے دی گئی ہے۔