پرواز منسوخی اور مسافروں کو تکلیف پہنچانے پر حیدرآباد صارفین عدالت نے ایئر انڈیا ایکسپریس پر جرمانہ عائد کر دیا
سفر سے چند روز قبل ایئر لائن نے ای میل کے ذریعے مطلع کیاکہ سرمائی شیڈول میں تبدیلیوں کے باعث پرواز منسوخ کی جارہی ہے۔
Published : November 26, 2026 at 3:34 PM IST
حیدرآباد: حیدرآباد ڈسٹرکٹ کنزیومر ڈسپیوٹس ریڈریسل کمیشن-اول (ضلع صارفین عدالت) نے براہِ راست پروازیں منسوخ کرنے اور مسافروں کو کنیکٹنگ پروازوں کے ذریعے طویل انتظار کی زحمت میں ڈالنے پر ایئر انڈیا ایکسپریس پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ شکایت سکندرآباد کی وکرم پوری کالونی کے رہائشی منیر ٹی کھمباتی نے درج کرائی تھی۔ انہوں نے اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ فوکیٹ (تھائی لینڈ) میں تعطیلات گزارنے کا منصوبہ بنایا تھا اور ایئر لائن سے 1,16,477 روپے میں چار ٹکٹ بک کرائے تھے، جس کے تحت 6 جون کو فوکیٹ کے لیے براہِ راست (نان اسٹاپ) پرواز اور 13 جون کو واپسی کا سفر طے تھا۔
انہوں نے فوکیٹ میں ناقابلِ واپسی (نان ریفنڈ ایبل) ہوٹل بھی بک کر رکھا تھا۔ تاہم، سفر سے چند روز قبل 21 مئی کو ایئر لائن نے ایک ای میل کے ذریعے مطلع کیا کہ سرمائی شیڈول میں تبدیلیوں کے باعث پرواز منسوخ کی جا رہی ہے، اور مسافروں کی رضامندی کے بغیر ان کا روٹ تبدیل کر کے بنگلور کے راستے کر دیا گیا۔ کھمباتی نے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس تبدیلی کے سبب انہیں صبح سویرے روانہ ہونا پڑا، جس کی وجہ سے انہیں اپنی 88 سالہ والدہ کو ممبئی کے راستے جانے والی پرواز میں سوار کرانے کی ذمہ داری دیگر رشتہ داروں کو سونپنی پڑی۔
واپسی کے سفر کے دوران بھی فوکیٹ سے بنگلور آنے والی پرواز تاخیر کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں پورے خاندان کو بنگلور ایئرپورٹ پر پوری رات تقریباً 11 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران ایئر لائن کی جانب سے کھانے پینے یا قیام کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ بعد ازاں متاثرہ فریق نے جولائی میں کمیشن سے رجوع کر کے باقاعدہ شکایت درج کرائی۔ تحقیقات کے بعد کمیشن کی چیئرپرسن بی اوما وینکٹ سبالکشمی اور رکن بی راجی ریڈی پر مشتمل بنچ نے قرار دیا کہ ایئر لائن کا یہ طرزِ عمل واضح طور پر خدمات میں کوتاہی کے زمرے میں آتا ہے۔
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کمیشن نے ایئر لائن اور اس کے سی ای او کو ہدایت دی کہ وہ متاثرہ خاندان کے چاروں افراد کو 60,000 روپے ہرجانہ اور مقدمے کے اخراجات کی مد میں 10,000 روپے ادا کریں۔