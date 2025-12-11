حیدرآباد-چنئی بلٹ ٹرین... ریلوے نے ابتدائی رپورٹ پیش کی، سفر دو گھنٹے میں ہوگا مکمل!
ساؤتھ سنٹرل ریلوے حیدرآباد-چنئی بلٹ ٹرین پروجیکٹ کے لیے ابتدائی رپورٹ تیار کررہا ہے۔ جلد ہی ڈی پی آر کو حتمی شکل دی جائے گی۔
Published : December 11, 2025 at 4:56 PM IST
حیدرآباد: ممبئی-حیدرآباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ پر تعمیراتی کام زوروں پر ہے اور 2026 تک آزمائشی دوڑ متوقع ہے۔ دریں اثنا، ریلوے حیدرآباد-چنئی بلٹ ٹرین پروجیکٹ سمیت دیگر روٹس پر بلٹ ٹرینوں کے لیے فزیبلٹی اسٹڈیز کر رہا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، ساؤتھ سنٹرل ریلوے (SCR) نے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (DPR) میں شامل کرنے کے لیے تمل ناڈو حکومت کو حتمی صف بندی کی تفصیلات جمع کرادی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریاستی حکومت سے منظوری ملنے کے ایک ماہ کے اندر ڈی پی آر کو حتمی شکل دی جائے گی۔
مشترکہ فیلڈ انسپیکشن کی درخواست
رپورٹ کے مطابق، تمل ناڈو اسٹیٹ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو حال ہی میں لکھے گئے خط میں، ساؤتھ سنٹرل ریلوے نے اسٹیشن کے مقامات کو جلد حتمی شکل دینے، زمین کے حصول کے لیے اصولی منظوری اور تمل ناڈو کے طویل مدتی انفراسٹرکچر ماسٹر پلان میں ہائی اسپیڈ کوریڈور کو شامل کرنے کی درخواست کی ہے۔ ریلوے حکام نے فائنل لوکیشن سروے (FLS) میں تاخیر سے بچنے کے لیے مشترکہ فیلڈ انسپیکشن کی بھی درخواست کی ہے، جو ایک مقررہ ٹائم لائن پر جاری ہے۔
حیدرآباد-چنئی بلٹ ٹرین روٹ میں دو اسٹیشن شامل
رپورٹ کے مطابق مجوزہ 778 کلو میٹر ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ یاتریوں اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے تروپتی ایک نیا اسٹیشن شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، حیدرآباد-چنئی بلٹ ٹرین روٹ میں تمل ناڈو میں دو اسٹیشن ہوں گے جس میں چنئی سنٹرل اور تروولور ضلع میں منجور کے قریب ایک نیا ہائی اسپیڈ ریل اسٹیشن شامل ہیں۔
اگر یہ بلٹ ٹرین پروجیکٹ لاگو ہوتا ہے، تو چنئی اور حیدرآباد کے درمیان سفر کا وقت تقریباً 2.20 گھنٹے ہو جائے گا، جو کہ ریگولر ٹرینوں کے ذریعہ موجودہ 14-12 گھنٹے کے مقابلے میں ہے۔
زمین کے حصول کے لیے سروے اور ابتدائی منصوبہ بندی
رپورٹ کے مطابق اس وقت بلٹ ٹرین منصوبے کے لیے زمین کے حصول کے لیے سروے کا کام اور ابتدائی منصوبہ بندی جاری ہے۔ اس کے لیے تمل ناڈو میں 223.44 ہیکٹر اراضی درکار ہے، جنگل کی زمین کو چھوڑ کر۔ 11.6 کلومیٹر طویل سرنگ کی تجویز ہے۔ ہائی ویز اور یوٹیلیٹی لائنوں کے ساتھ کئی کراسنگ کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔
تیز رفتار ریل رابطے کو وسعت دینے کی ہندوستان کی حکمت عملی
حیدرآباد-چنئی لائن جنوبی ہندوستان میں منصوبہ بند دو تیز رفتار راہداریوں میں سے ایک ہے، دوسری حیدرآباد اور بنگلورو کو جوڑتی ہے۔ دونوں منصوبے ممبئی-احمد آباد کوریڈور سے آگے تیز رفتار ریل رابطے کو وسعت دینے کی ہندوستان کی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہیں، جو تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تمل ناڈو کے اہم اقتصادی مراکز کو جوڑتے ہیں۔