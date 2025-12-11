ETV Bharat / state

حیدرآباد-چنئی بلٹ ٹرین... ریلوے نے ابتدائی رپورٹ پیش کی، سفر دو گھنٹے میں ہوگا مکمل!

ساؤتھ سنٹرل ریلوے حیدرآباد-چنئی بلٹ ٹرین پروجیکٹ کے لیے ابتدائی رپورٹ تیار کررہا ہے۔ جلد ہی ڈی پی آر کو حتمی شکل دی جائے گی۔

Hyderabad Chennai bullet train corridor SCR submitted dpr report to the Tamil Nadu government Urdu News
بلٹ ٹرین (File/ ANI نمائندگی کی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 11, 2025 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ممبئی-حیدرآباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ پر تعمیراتی کام زوروں پر ہے اور 2026 تک آزمائشی دوڑ متوقع ہے۔ دریں اثنا، ریلوے حیدرآباد-چنئی بلٹ ٹرین پروجیکٹ سمیت دیگر روٹس پر بلٹ ٹرینوں کے لیے فزیبلٹی اسٹڈیز کر رہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق، ساؤتھ سنٹرل ریلوے (SCR) نے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (DPR) میں شامل کرنے کے لیے تمل ناڈو حکومت کو حتمی صف بندی کی تفصیلات جمع کرادی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریاستی حکومت سے منظوری ملنے کے ایک ماہ کے اندر ڈی پی آر کو حتمی شکل دی جائے گی۔

مشترکہ فیلڈ انسپیکشن کی درخواست

رپورٹ کے مطابق، تمل ناڈو اسٹیٹ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو حال ہی میں لکھے گئے خط میں، ساؤتھ سنٹرل ریلوے نے اسٹیشن کے مقامات کو جلد حتمی شکل دینے، زمین کے حصول کے لیے اصولی منظوری اور تمل ناڈو کے طویل مدتی انفراسٹرکچر ماسٹر پلان میں ہائی اسپیڈ کوریڈور کو شامل کرنے کی درخواست کی ہے۔ ریلوے حکام نے فائنل لوکیشن سروے (FLS) میں تاخیر سے بچنے کے لیے مشترکہ فیلڈ انسپیکشن کی بھی درخواست کی ہے، جو ایک مقررہ ٹائم لائن پر جاری ہے۔

حیدرآباد-چنئی بلٹ ٹرین روٹ میں دو اسٹیشن شامل

رپورٹ کے مطابق مجوزہ 778 کلو میٹر ہائی اسپیڈ ریل کوریڈور میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ یاتریوں اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے تروپتی ایک نیا اسٹیشن شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، حیدرآباد-چنئی بلٹ ٹرین روٹ میں تمل ناڈو میں دو اسٹیشن ہوں گے جس میں چنئی سنٹرل اور تروولور ضلع میں منجور کے قریب ایک نیا ہائی اسپیڈ ریل اسٹیشن شامل ہیں۔

اگر یہ بلٹ ٹرین پروجیکٹ لاگو ہوتا ہے، تو چنئی اور حیدرآباد کے درمیان سفر کا وقت تقریباً 2.20 گھنٹے ہو جائے گا، جو کہ ریگولر ٹرینوں کے ذریعہ موجودہ 14-12 گھنٹے کے مقابلے میں ہے۔

زمین کے حصول کے لیے سروے اور ابتدائی منصوبہ بندی

رپورٹ کے مطابق اس وقت بلٹ ٹرین منصوبے کے لیے زمین کے حصول کے لیے سروے کا کام اور ابتدائی منصوبہ بندی جاری ہے۔ اس کے لیے تمل ناڈو میں 223.44 ہیکٹر اراضی درکار ہے، جنگل کی زمین کو چھوڑ کر۔ 11.6 کلومیٹر طویل سرنگ کی تجویز ہے۔ ہائی ویز اور یوٹیلیٹی لائنوں کے ساتھ کئی کراسنگ کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔

تیز رفتار ریل رابطے کو وسعت دینے کی ہندوستان کی حکمت عملی

حیدرآباد-چنئی لائن جنوبی ہندوستان میں منصوبہ بند دو تیز رفتار راہداریوں میں سے ایک ہے، دوسری حیدرآباد اور بنگلورو کو جوڑتی ہے۔ دونوں منصوبے ممبئی-احمد آباد کوریڈور سے آگے تیز رفتار ریل رابطے کو وسعت دینے کی ہندوستان کی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہیں، جو تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تمل ناڈو کے اہم اقتصادی مراکز کو جوڑتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں و کشمیر میں جلد دوڑے گی ہائی اسپیڈ ٹرین، کٹرہ تا بانہال ٹرائل رن کامیاب - HIGH SPEED TRAIN IN KASHMIR

Mumbai Ahmedabad High Speed Rail Corridor: ایل اینڈ ٹی کمپنی کو بلٹ ٹرین پروجیکٹ کا ٹھیکہ ملا

جنوبی ریاستوں میں بلٹ ٹرین: مرکز نے دو تیز رفتار ریل راہداریوں کو منظوری دے دی

اشونی ویشنو نے جاپانی وزیر کے ساتھ سورت میں بلٹ ٹرین کی تعمیر کا جائزہ لیا

پی ایم مودی آج کریں گے گجرات کا دورہ،,, بلٹ ٹرین اسٹیشن کا کریں گے معائنہ

تبت میں پہلی بلٹ ٹرین سروس شروع تبت میں پہلی بلٹ ٹرین سروس شروع

TAGGED:

HYDERABAD CHENNAI BULLET TRAIN
BULLET TRAIN IN HYDERABAD CHENNAI
SOUTH CENTRAL RAILWAY
TAMIL NADU GOVERNMENT
CHENNAI HYDERABAD BULLET TRAIN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.